Правительство повысит пенсионный возраст мужчин на 5 лет, женщин - на 8 лет

Правительство РФ на заседании в четверг, 14 июня утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе параметры повышения пенсионного возраста, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки соответствующего законопроекта, и два источника, близких к правительству.

По данным собеседников агентства, за основу правительством принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63. "Пока не исключен и более мягкий для женщин сценарий «65/60» (мужчины/женщины)", - отметил один из источников.

По данным агентства, в предложениях правительства предлагается сохранить большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники и т.д.).

Накануне в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что предложениям повысить пенсионный возраст он относится "в высшей степени осторожно и аккуратно".

По его словам, одна из ключевых задач, которая была сформулирована перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, а за этим стоит и достижение цели двукратного снижения уровня бедности в стране. «Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», — сказал Путин.

Напомним, что в 2005 году лидер страны обещал россиянам не поднимать пенсионный возраст в период своего президентства. "Хочу обратить внимание: я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Нужно просто стимулировать людей, которые считают, что после выхода на пенсию они могут продолжать работать. Но ущемлять пенсионные права нельзя", - заявлял тогда Путин.