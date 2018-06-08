Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Правительство повысит пенсионный возраст мужчин на 5 лет, женщин - на 8 лет

Опубликовано 08.06.2018 в разделе комментариев 0

Правительство повысит пенсионный возраст мужчин на 5 лет, женщин - на 8 лет

Правительство РФ на заседании в четверг, 14 июня утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе параметры повышения пенсионного возраста, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки соответствующего законопроекта, и два источника, близких к правительству.

По данным собеседников агентства, за основу правительством принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63. "Пока не исключен и более мягкий для женщин сценарий «65/60» (мужчины/женщины)", - отметил один из источников.

По данным агентства, в предложениях правительства предлагается сохранить большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники и т.д.).

Накануне в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что предложениям повысить пенсионный возраст он относится "в высшей степени осторожно и аккуратно".

По его словам, одна из ключевых задач, которая была сформулирована перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, а за этим стоит и достижение цели двукратного снижения уровня бедности в стране. «Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», — сказал Путин.

Напомним, что в 2005 году лидер страны обещал россиянам не поднимать пенсионный возраст в период своего президентства. "Хочу обратить внимание: я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Нужно просто стимулировать людей, которые считают, что после выхода на пенсию они могут продолжать работать. Но ущемлять пенсионные права нельзя", - заявлял тогда Путин.

 

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Нужен общественный контроль" - сказал ответственно Путин о "деле о референдуме"
"Нужен общественный контроль" - сказал ответственн...
07.06.2018
Прямая линия Путина: звенящая пустота
Прямая линия Путина: звенящая пустота
08.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Правительство повысит пенсионный возраст мужчин на 5 лет, женщин - на 8 лет (0)
США обнаружили на Марсе следы органических молекул и метана - возможно, и жизнь... (1)
Топ-менеджеребец чубайсовской "Роснано" Андрей Горьков пройдёт по новому уголовному делу (1)
Кумин не приправа, а "сочный гарнир" на выборах мэра Москвы (0)
Постмайданный Киев побаивается, что теряет контроль над Одессой (2)
Прo яблoчный цырк (5)
Не Шаргунов должен у Путина что-то просить, а Путин у него (5)
И пронёсся над Россией всенародный стон и плач (5)
Прямая линия Путина: звенящая пустота (6)
"Все красные вооружённые пророки побеждали, а все безоружные - гибли" (24)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: И кто у нас в этом сезоне проиграет Собянину?
Дарья Митина Дарья Митина: Oбoсратушки
Максим Калашников Максим Калашников: Прямая линия Путина: звенящая пустота
Максим Калашников Максим Калашников: Медведев приступил к работе козлом отпущения
Дарья Митина Дарья Митина: С днем рoждения, Пoлкoвник!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss