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Московский листок

40 лет назад. Солженицын против гуманизма

Опубликовано 09.06.2018 автором в разделе комментариев 0

солженицын шафаревич
40 лет назад. Солженицын против гуманизма

8 июня 1978 года Александр Солженицын выступил перел ассамблеей выпускников Гарвардского университета, 20 тысячами человек, с одной из своих знаменитых речей "Расколотый мир". Эта речь транслировалась по американскому телевидению. А критики Солженицына часто называют эту речь "предательской".

Что же говорил в ней Александр Исаевич? Разумеется, он привычно обрушивался на социализм и коммунизм. Но не только. Он пошёл гораздо дальше. Солженицын заявлял: "Что социализм всякий вообще и во всех оттенках ведёт ко всеобщему уничтожению духовной сущности человека и нивелированию человечества в смерть глубоким историческим анализом показал математик академик Шафаревич в своей блестяще аргументированной книге "Социализм"; скоро 2 года, как она опубликована во Франции — но ещё никто не нашёлся ответить на неё. В близком времени она будет опубликована и в Америке".

Лауреат Нобелевской премии забыл только упомянуть, что этот "блестящий" критик социализма с черносотенных позиций и его личный друг Игорь Шафаревич преспокойно проживал в Москве, в самом средоточии того самого людоедского социализма. Никто не трогал и не сажал почтенного математика в тюрьму за столь гневные обличения социализма, и он вёл спокойную и обеспеченную жизнь члена Академии наук СССР. Почему? Ну, просто он хорошо знал советские законы и своей яростной антисоциалистической книгой, как ни странно, их не нарушал. Не очень-то этот факт согласовывался с привычными представлениями американцев о "тоталитаризме" в СССР!

Но главной мишенью Солженицына в его речи был не социализм. Он раз за разом нападал как раз на Запад за его отказ вести непримиримую борьбу с "Интернационалом Террора" и "мировым Злом". Что такое "Интернационал Террора" и "мировое Зло" — точно ведомо лишь автору речи, но, видимо, он подразумевал то, что коммунисты — от одного Ильича до другого — называли "мировым освободительным движением".

США примирились с красной Кубой под своим боком! — кипел благородным негодованием Александр Исаевич. Он возмущался: "Фидель Кастро откровенно считает Соединённые Штаты ничтожеством, если, находясь тут рядом, осмеливается бросать свои войска на дальние авантюры". США примирились с красным Вьетнамом! — гневался писатель. "Недальновидный политик, подписавший поспешную вьетнамскую капитуляцию, дал Америке вытянуться как будто в беззаботную передышку, — но вот уже усотерённый Вьетнам вырастает перед вами. Маленький Вьетнам был послан вам предупреждением и поводом мобилизовать свое мужество. Но если полновесная Америка терпела полноценное поражение даже от маленькой коммунистической полустраны — то на какое устояние Запад может рассчитывать в будущем?".

Ну, конечно, по мнению Нобелевского лауреата, следовало и дальше "дальновидно" бомбить вьетнамский народ, загоняя его в каменный век, но только ни в коем случае не отступать перед коммунизмом!

Но, кроме того, Солженицын "неожиданно" открыл изумлённым выпускникам Гарварда и всей Америке родство коммунизма и гуманизма вообще, идей Просвещения. "Чем более гуманизм в своём развитии материализовался, тем больше давал он оснований спекулировать собою — социализму, а затем и коммунизму. Так что Карл Маркс мог выразиться (1844): "коммунизм есть натурализованный гуманизм".

А ведь верно! Приходится согласиться и с Марксом и, в данном случае, Солженицыным. И не он первый пришёл к этому умозаключению! Недаром генерал Франко гордо провозгласил ещё в 1939 году на параде, посвящённом победе в испанской гражданской войне: «Мы навсегда покончили в Испании с идеями энциклопедистов!». Правда, бравый генерал малость промахнулся: не навсегда, не покончили, и не с этими идеями. Но какая разница? Ведь по сути-то он был прав... Да и Геббельс гордо писал в своём дневнике: "Мы покончили с 1789 [годом]". Правда, оказалось немного наоборот: не нацисты покончили с 1789, а 1789+1917 покончил с ними... Но разве в этом дело?

Вот Александр Исаевич и поставил Запад перед той же дилеммой: чтобы победить ненавистный коммунизм, надо отказаться от итогов Французской революции! "Держаться сегодня за окостеневшие формулы эпохи Просвещения — ретроградство, — авторитетно заявил Солженицын. — Эта социальная догматика оставляет нас беспомощными в испытаниях нынешнего века".

Вернуться в мир, в котором не было не только выстрела "Авроры", но и штурма Бастилии! Ни Вольтера, ни Руссо! Вот к чему призвал Александр Исаевич ровно 40 лет назад, выступая перед миллионами американских телезрителей...

Что ж, надо признать, мы (весь мир, да и бывший Советский Союз) в этом возвращении за прошедшие десятилетия преуспели, весьма преуспели. Те-Кого-Нельзя-Называть приоткрыли нам завесу перед миром, в котором не было Просвещения. В котором зато можно публично жечь людей живьём, и это считается нормальным, а за прослушивание музыки через видеоплеер 15-летнему мальчишке тоже публично отрубает голову одетый в чёрное палач. Про побитие камнями за супружескую измену и говорить не приходится, это — в порядке вещей. Здравствуй, о дивный новый мир!.. Пока ты открылся нам краешком и ненадолго, но есть все шансы, что скоро в это прекрасное далёко не только под чёрными, но и под иными знамёнами погрузятся и более обширные территории. В бывшем СССР процесс идёт полным ходом.

Большевики осуждены, декабристы осуждены как мерзкие масоны и заговорщики, "мировое Зло", то есть вся история прогресса человечества за последние 250 лет, отвергнута. Николай I считается образцом и эталоном государственного деятеля.

И недаром нынешний год в России объявлен годом Солженицына...



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