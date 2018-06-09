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Московский листок

Сколько "россиян" в Russia?

Опубликовано 09.06.2018 автором Михаил Л. в разделе комментариев 5

Сколько "россиян" в Russia?

С начала 90-х годов прошлого века мы вдруг ни с того ни с сего начали слышать о каких-то «россиянах» прежде всего из телевизоров. Что это за марсиане такие? Откуда они взялись на нашей земле? Сколько их? На эти вопросы мы почему-то до сих пор не получали ответа.

Тем не менее ответы на эти вопросы есть. В итогах последней Всероссийской переписи населения 2010 г. (ВПН-2010). Её официальные итоги подведены Росстатом (Федеральной службы государственной статистики) – государственным органом – и опубликованы. Так же они доступны в интернете

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm

 

Нас будет интересовать Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство.

В Таблице 1. Национальный состав населения никаких «россиян» нет. Например, в строке русские рядом в скобках указаны все подгруппы от буртасов до якутян (численностью 111.016.896 чел., что от 142.856.536 чел. всего населения составляет 77,7 % населения).

Однако внизу есть строчка «Указавшие другие ответы о национальной принадлежности» и следующая таблица её детализирует.

В Таблице 2. Состав группы населения «Указавшие другие ответы о национальной принадлежности» «россияне» есть!

Итак, численность «россиян» (включая «афророссиян») 13.357 чел.

По «афророссиянам» отдельно данных нет. Т.е. «россиян» (включая «афророссиян») всего 0,00935 % населения страны.

https://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/3341365/3341365_original.jpg

 

Это даже меньше чем чукчей, которых 15.908 чел. И в 8300 раз меньше, чем русских.

В подгруппу русских «россияне» не входят. В официальных итогах ВПН-2010 они идут отдельной строчкой, как отдельная национальность. Т.е. это какие-то этнические отщепенцы, скорее всего из бывших русских.

Но только об этих этнических отщепенцах постоянно твердят почти все СМИ Russia, игнорируя при этом 99,99 % населения страны!

Опубликованные данные Росстата – государственного органа – это документ. А болтовня в СМИ – частное мнение политиков и журналистов – это не документ.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re:
Дед Бородед написал 09.06.2018 09:09
Экие вы недогадливые дарагие расеяне. Кремль просто старательно убирает из обихода слово "русский", стирая из памяти славные деяния русского народа ( а вот гадости старательно выпячивает). Ну, например, кремлеботам не нравится такой эпизод из нашей истории, как речь тов.Сталина в 1945 г. на торжественном обеде в Кремле по случаю победы в Великой отечественной войне, где он провозгласил здравицу во славу русского народа.Это страшно коробит нынешних стирателей памяти, оккупировавших территорию Кремля.
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Цель должна быть.
Пепел Клааса УУууУУ Класса написал 09.06.2018 09:02
Вы затронули саму болезненую точку РФ. Кто мы? И Путин там же, но Конституция это святое и поэтому необходимо в рамках разумного привести чаяния русского народа , в соответствие с пожеланиями.
Крым! Только русские настоящие обрадовались и поддержали улыбками на лице. Россияне показали весь спектр чувств от отвращения до равнодушия, и только русские выкристализовались из массы россиян. А кто это придумал? Правильно ОН!
Теперь о самом главном, что важнее вкусно покушать или объединиться русским для решения гигантских проблем современности? Нет ЕМУ!! альтернативы. Масштаб не тот.
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(без названия)
макробий4-5 написал 09.06.2018 08:49
Вот откуда ельцин взялся.
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(без названия)
интересущийся написал 09.06.2018 08:37
А сколько россиян считают себя Новороссиянами? Малороссиянами? Казаками?
Сколько на россии живет китайцев, туркмен, армян, азеров, таджиков, донбаситов, крымчан, приднестровцев и прочих народов, которые в опросы не попадают?
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А сколько человек указали СИБИРЯК?
Афромариец написал 09.06.2018 08:13
Можно в процентах
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