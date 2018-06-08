День Республики Карелия губернатор Парфенчиков встретил в Финляндии...

Сегодня день Республики Карелия. В этот день, 8 июня 1920 года, вышло постановление ВЦИК: "Образовать в населенных карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний в порядке ст.11 Конституции РСФСР областное объединение - Карельскую Трудовую Коммуну".
Это событие имело и международный аспект - таким образом Советская Россия отбивалась от молодой, но хищной финской буржуазии, использовавшей "карельский вопрос", чтобы захапать соседние территории с их лесными богатствами.
Но что мы видим сегодня? В этот день губернатор Парфенчиков находится не где-нибудь, а именно в Финляндии.
Не празднует вместе с земляками, а встречается с финским руководством.
Вчера - с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Говорит о выгодных для финского бизнеса инвестициях в Карелию, о льготах для него.
("Правительство Карелии готово оказывать поддержку финскому бизнесу... в республике созданы меры государственной поддержки для ведения инвестиционной деятельности, включая льготное предоставление земельных участков, налоговые преференции".)
Ну да, после того как собственное производство в результате либеральных реформ во многом разрушено...
Я, конечно, не конспиролог, но символичность этого просто зашкаливает.
Как там?..
"Совпадение? Не думаю!"
Антикоммун Антисоветович Глобалидзе написал 08.06.2018 15:49
А где же ему еще встречать День Карелии?!
А ну ка пидоропатриотики рашесранские, давай завтра проведем референдум в Карелии (по типу Крымского): ХОТЯТ ЛИ КАРЕЛЫ В ФИНЛЯНДИЮ?
Как вы думаете, какой будет результат?
Гы-гы-гы-гы-гы-гы!!!!
И где он не прав? написал 08.06.2018 15:40
Чувак любит свой регион и мечтает.