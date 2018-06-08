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Московский листок

День Республики Карелия губернатор Парфенчиков встретил в Финляндии...

Опубликовано 08.06.2018 автором Александр Степанов в разделе комментариев 2

позор финляндия карелия вертикаль
День Республики Карелия губернатор Парфенчиков встретил в Финляндии...

Сегодня день Республики Карелия. В этот день, 8 июня 1920 года, вышло постановление ВЦИК: "Образовать в населенных карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний в порядке ст.11 Конституции РСФСР областное объединение - Карельскую Трудовую Коммуну".

Это событие имело и международный аспект - таким образом Советская Россия отбивалась от молодой, но хищной финской буржуазии, использовавшей "карельский вопрос", чтобы захапать соседние территории с их лесными богатствами.

Но что мы видим сегодня? В этот день губернатор Парфенчиков находится не где-нибудь, а именно в Финляндии.

Не празднует вместе с земляками, а встречается с финским руководством.

Вчера - с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Говорит о выгодных для финского бизнеса инвестициях в Карелию, о льготах для него.

("Правительство Карелии готово оказывать поддержку финскому бизнесу... в республике созданы меры государственной поддержки для ведения инвестиционной деятельности, включая льготное предоставление земельных участков, налоговые преференции".)

Ну да, после того как собственное производство в результате либеральных реформ во многом разрушено...

Я, конечно, не конспиролог, но символичность этого просто зашкаливает.

Как там?..

"Совпадение? Не думаю!"



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Всего комментариев к статье: 2
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День Республики Карелия губернатор Парфенчиков встретил в Финляндии...
Антикоммун Антисоветович Глобалидзе написал 08.06.2018 15:49
Так это просто замечательно!!!
А где же ему еще встречать День Карелии?!
А ну ка пидоропатриотики рашесранские, давай завтра проведем референдум в Карелии (по типу Крымского): ХОТЯТ ЛИ КАРЕЛЫ В ФИНЛЯНДИЮ?
Как вы думаете, какой будет результат?
Гы-гы-гы-гы-гы-гы!!!!
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(без названия)
И где он не прав? написал 08.06.2018 15:40
Могло бы это быть финляндией. С соответствующем уровнем жизни , продолжительностью жизни , индексом счастья.
Чувак любит свой регион и мечтает.
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