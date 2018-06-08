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Московский листок

Губернатор Жвачкин последовал примеру Тулеева и пал пред царём ниц "плохим боярином"

Опубликовано 08.06.2018 в разделе комментариев 2

силовигархия томск вертикаль
Губернатор Жвачкин последовал примеру Тулеева и пал пред царём ниц "плохим боярином"

Власти на местах с традиционным усердием ринулись исполнять поручения, данные им во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Вслед за жителем города Иваново (Ивановской области), которому после обращения к президенту в тот же день понизили ставку по ипотеке, надежду на решение своей проблемы получила и многодетная семья из Томска, жаловавшаяся Путину на трудности с получением бесплатного земельного участка.

Томский губернатор Сергей Жвачкин еще вечером 7 июня выкроил время в своем графике и встретился с супругами Натальей и Алексеем Журовыми, сообщает сайт томской обладминистрации.

Глава региона извинился перед многодетной мамой за "черствость чиновников" и пообещал "не только помочь ее семье, но и добиться системного решения земельного вопроса многодетных семей", говорится в пресс-релизе.

"Сделаем все возможное, чтобы мечта Журовых и других таких же семей сбылась. Это не будет мгновенно, но, конечно, ждать по пять-десять лет люди не будут", - пообещал глава области по итогам встречи.

Также он добавил, что, по его мнению, корень данной проблемы кроется в "бездушии отдельных представителей власти, которые не могут толком объяснить людям их права". "В результате и рождаются мифы, что бесплатную землю для многодетных дают только семьям с четырьмя детьми. Конечно, это не так", - заверил губернатор.

Он также извинился перед Журовой за то, что из-за плохой связи во время прямой линии с президентом не расслышал ее имя. В итоге, отвечая Путину, Жвачкин, говоря о томичке, употреблял местоимения. "Я обязательно с ней лично встречусь. (...) Кто-то из чиновников не смог ей рассказать о правах". "С ней - это с Натальей Николаевной", - поправил губернатора президент.

На сайте томской администрации отмечается, что встреча Жвачкина с Журовыми продолжалась более часа.

Напомним, 7 июня во время прямой линии с Путиным мать троих детей Наталья Журова пожаловалась на трудности с получением льготного земельного участка, положенного ей по закону как многодетной. По ее словам, семья встала на очередь за землей еще в 2010 году, но до сих пор не смогла ничего получить. Очередь движется слишком медленно, и Журовы в ней прошли лишь половину пути. При этом чиновники говорят, что для получения земли без очереди необходимо иметь четверых или более детей.

От редакции: Как бы себя ни вели эти "на местах", падают они ниц или же не падают, - цель всей этой многочасовой говорильни и телегипноза достигнута. Создаётся впечатление, что это бояре плохие, где-то что-то не так - но вот же государь, и он безусловно хорош. И самое главное - вот, он помогает людям. А что его реформы жизнь этих людей системно ухудшают, что дорожают продукты, но зарплаты при этом не растут - это всё не в счёт. Важно "волшебство" прямого контакта с "господом" - собственно, ведь государь по православной традиции и является его наместником, помазанником божьим....

Вот такая магия в прямом эфире. И пытаясь угнаться за "волшебством" - на самом деле лишь на людях являющим быстроту помощи, - чинуши всех уровней либезят, суетятся... Таково их место на лесенке нынешней иерархии. Напомним, этот же Жвачкин недавно в самом Томске рассказывал государю о "фишечках" всяких новейшей экономики, о помощи учёным о громадных планах всех томских НИИ. Но "фишечка" выловилась в неожиданной проруби. И это тоже шажок к реставрации монархии - которую внедряют и пропагандируют из Кремля уже буквально на самом максимальном уровне вещания... Вспомните, как губернатор соседней области Тулеев после трагедии в "Зимней вишне" не извинился, не покаялся ни перед кем, кроме Путина. Ибо - государь, а иной власти в РФ нет. Не народ же, "источник власти"?

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
по ту сторону добра и зла написал 08.06.2018 16:41
Какая гадость эта ваши заливная рыба...
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(без названия)
стоик1178 написал 08.06.2018 16:34
Тулеев, видимо, подлый ублюдок, но он типичный представитель власти?
Именно такие нужны сионистам-преступникам, организовавшим геноцид славян с 1917 ?
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