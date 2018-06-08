"Турецкий поток" силовигархии важнее признания Крыма Турцией

Власти Турции по-прежнему не признают присоединение Крыма к России и продолжают считать его аннексией. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, пишет РБК со ссылкой на Yeni Safak. "Мы никогда не забудем о том, что произошло в Крыму. Мы считаем случившееся аннексией", - заявил дипломат, выступая на встрече с членами ассоциации культуры и помощи крымским татарам.

Министр отметил, что некоторые европейские страны начали "забывать" то, что произошло в Крыму. "Мы напоминаем им, что если сейчас вы забудете о Крыме и завтра на Украине что-нибудь случится, вы будете нести ответственность за это", - подчеркнул он.

Турция неоднократно заявляла, что не признает Крым российским. "Для нас является фундаментальной ценностью территориальная целостность и независимость Украины, поэтому Крым мы воспринимаем как неотъемлемую часть Украины", - говорил в феврале 2016 года премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заверял, что Турция "будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях". По крайней мере так позицию Эрдогана преподносил сайт президента Украины. В сообщении указывалось, что турецкий лидер также пообещал, что возобновление диалога с Россией (после инцидента со сбитым турками российским бомбардировщиком и последовавшим дипломатическим кризисом) не повлияет на позицию Турции о непризнании аннексии Крыма "и осуждении нарушения прав крымских татар".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита на Украину заверял, что защита прав крымских татар является одним из приоритетов Анкары.

- Как тут не позавидовать, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - незлобивости и забывчивости силовигархии, которая только что вот буквально радовала нас приближением счастливого мига, когда в Турцию пойдут первые поставки Газпрома, и Россия просто озолотится. Однако "турецкие коллеги" вот так последовательно относятся к Крыму, от которого не так уж далече пролягут "золотоносные" трубы. Интересно, скажет ли что-то в ответ Лавров - или вспомнит бессмертное американское "интересы Дженерал Моторс - интересы США" и даже голоса подавать не будет? Что-то подсказывает мне, именно так всё и будет - ради бизьнеса "питерские "проглотят любой плевок. Ведь только бабло побеждает зло.

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