Революция сметёт правящий класс при поддержке лишь четверти населения

Глобальные изменения в обществе происходят регулярно: одни представления сменяются другими, к власти в разных странах приходят новые режимы, меньшинства становятся большинством. До сих пор считалось, что революционные изменения происходят лишь тогда, когда их поддерживает более половины населения, однако новые исследования показали, что это далеко не так.

Ученые из Университета Пенсильвании в Филадельфии (США) провели собственный эксперимент и установили, что глобальные изменения в обществе, такие как революции, становятся успешными, если их поддерживает как минимум четверть населения (25%). Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Даже если какая-то группа людей находится на пороге масштабных изменений, они сами этого не осознают и не понимают, что произойдет в ближайшем будущем. Если их сторонников даже чуть-чуть не хватает, то все усилия активистов будут напрасны. Но удивительно, что, когда их число достигает магической отметки в 25%, они резко меняют мнение всего общества", - заявил руководитель исследования Дэмон Центола (цитата по РИА "Новости").

Центола и его коллеги провели эксперимент на двух сотнях добровольцев, которых набрали в Сети. Их разбили на десять групп и предложили поучаствовать в спорах о том, какие слова нужно употреблять при описании тех или иных объектов.

Участники дискуссий были материально заинтересованы в том, чтобы прийти к единому знаменателю, в таком случае ученые выдавали им небольшую денежную награду. Меняя число активистов в группах, ученые пытались понять, когда возникнет знаменитая ленинская "революционная ситуация" и массы уступят мнению революционеров и откажутся от общепринятого мнения.

Как оказалось, подобные сдвиги начинали происходить только тогда, когда число сторонников революционных идей в группе достигало 25%.

От редакции: Конечно же, данные американских специалистов надо воспринимать "факультативно" - то есть принимать к сведению. Но опыт последних переворотов, например, Арабской весны - говорит о том, что это не такая уж и отвлечённая статистика. Есть несколько "боковых" и один основной факторов, ведущих оппозицию к победе. Основной не менялся с начала ХХ века - нужен революционный класс. Тот самый класс, который пойдёт в бою с классом правящим до конца, не свернёт, не предаст ни лидеров, ни тот безмолвный народ, который вольётся в революцию. Так было сравнительно недавно не только в Египте - правда, без класса, а с совокупной крестьянско-городской беднотой (совокупным пролетариатом, который сильно исламизирован). И итог того переворота потому "никакой": как был капитализм, так и остался, а вот Мурси ждала судьба практически та же самая, что и свергнутого им "диктатора"...

А вот пример иной: Турция, недавний неудавшийся переворот, который почти дотянулся до самолёта Эрдогана, но ФСБ и Россия (не раз униженная жтим самым Эрдоганом) - спасли султана. Там стамбульская интеллигенция, загнанная в подполье оппозиция, коммунисты, анархисты - готовы были влиться баррикадами в переворот, но её опередили и "расчленили" протест руками крайних реакционеров, буквально той самой "нагайкой", только в турецком издании. До 25% не дорос тот самый "пенсиль-коэффициент". А вот в нынешней спокойной, но ударно нищающей РФ - эти 25% наберутся мгновенно, если бензин продолжит дорожать и вздувать цены в магазинах нынешними темпами, к осени будет революционная ситуация. Вот была бы ещё вполне по-ленински организованная революционная партия ещё... Но как Путин всего за два дня надул 130 миллионов населения с бензином и пенсионным возрастом - это, конечно, мало кто бы стерпел, но Русь - долготЕрпица известная.

Д.Ч.

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