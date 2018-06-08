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Московский листок

Зюгановцы отказались бороться за губернаторский пост: Локоть останется в мэрах

Опубликовано 08.06.2018 в разделе комментариев 1

регионы кпрф
Зюгановцы отказались бороться за губернаторский пост: Локоть останется в мэрах

Мэр Новосибирска, глава регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть решил не участвовать в досрочных выборах губернатора Новосибирской области, назначенных на 9 сентября 2018 года. Об этом он заявил 8 июня журналистам в перерыве сессии Законодательного собрания региона.

"Достигнуто соглашение о взаимодействии. Это соглашение предусматривает сохранение в Новосибирске прямых выборов мэра. (...) Я принял решение, согласованное с руководством КПРФ, отказаться от выдвижения на пост губернатора в пользу Андрея Александровича (Травникова, врио губернатора Новосибирской области)", - цитирует Локотя ТАСС.

"Особенность сегодняшней политической ситуации в том, что накануне объявления выборов губернатора политическая борьба достигла высокого накала... уже все жители Новосибирска и области втягиваются в бескомпромиссную схватку. Появилась перспектива, когда все жители области останутся в состоянии затяжного противостояния, что приведет к торможению развития региона", - аргументировал Локоть свой отказ претендовать на пост губернатора РИА "Новости".

Постоянный автор ФОРУМа.мск Александр Степанов комментирует:

- Сик транзит глория мунди, Анатолий Евгеньевич... А ведь на него многие в КПРФ надеялись. Когда-то и я, лично были хорошо знакомы... Энергичный, перспективный, довольно молодой новосибирский персек мог стать лидером партии. 

Но зюгановщина - это такое заразное явление... Все-таки лучше от неё держаться подальше.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Маркс написал 08.06.2018 18:16
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