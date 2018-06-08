За поругание образа Национального Лидера на первомайском профсоюзном шествии художников сильно штрафуют

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга постановил уничтожить картину арт-группы "Родина" "Девять стадий разложения вождя" и наложил штраф в 160 тысяч рублей на активистку Варю Михайлову за то, что она несла на первомайском профсоюзном шествии 2018 года эту картину с изображениями президента России Владимира Путина.

Как написала Михайлова в своем Twitter, ее обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

На шествии Михайлова шла в колонне "Партии мертвых" (проект арт-группы "Родина"), когда к ней подошел уполномоченный от комитета по законности Смольного Денис Хозяинов вместе с полицейскими. Михайлову задержали, а вместе с ней и активистов Алексея Назарова, Кирилла Федорова и Игоря Кочеткова, которые развернули флаги с цветами ЛГБТ-сообщества. Их обвинили в нарушении порядка проведения публичных мероприятий, однако суд прекратил административное дело.

На картине, которую суд постановил уничтожить, изображены девять стадий процесса прорастания травы через фотографию с изображением Владимира Путина - от момента, когда целый портрет прикрывает землю с семенами, до момента, когда свежие яркие молодые ростки прорывают пожухлую прорванную бумагу с уже неузнаваемым портретом когда-то молодого президента.

Как отметил в своем Facebook ранее задержанный Алексей Назаров, судья Юлия Трофимова приняла сегодня очень важное и творческое решение в духе арт-группы "Война": "Девять стадий разложения вождя должно логично завершиться десятой - уничтожением".

Ранее сама Михайлова отмечала, что за повторное нарушение закона о митингах ей могли назначить более суровое наказание - штраф до 300 000 рублей или административный арест до 30 суток.

На предыдущим заседании суда, состоявшемся 31 мая, свидетель Петр Принев, который был соорганизатором профсоюзной колонны, в которой шла Михайлова, заявил суду, что он видел эту картину в руках активистки и ничего неподобающего не заметил.

Он сообщил, что это произведение искусства. "Такие коллажи используются с 20-х годов прошлого века. Это нормальное явление в искусстве и протесте", - показал Принев.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Суд постановил уничтожить, Карл, уничтожить. Костры Геббельса как критика "дегенеративного искусства" уже дымят из-за горизонта? Вообще, по реакции на художественные провокации хорошо судить о состоянии общества. На что оно способно вот прямо завтра? Рвануть в атаку или бежать куда подальше - от власти? Я о миллиардерской "питерской" власти, конечно же. Какой-то опаснейший дуализм, переходящий в шизофрению, наблюдается тут примерно с 2011-го года, когда поднялась зримая общественная волна как раз-таки против социально-регрессной власти, которая прикрывает диктатуру самого позорного, сырьевого капитала - "святыми" символами, ну, и в процессе проникновения этой диктатуры во все поры общества, "святыми" становятся уже портреты президента, они приравниваются к символам власти, за поругание которых положен срок. Вот где это записано - в каких законах или конституциях, что портрет конкретного господина Путина (называть его вождём - оскорбительно для Советской эпохи, считаю) нельзя использовать в инсталляции? Это ведь именно художественное произведение суд постановил уничтожить, надо именно на этом настаивать - цензура?!! А если вспомнить первый вариант обложки к роману нынешнего попутчика Путина - Александра Проханова "Господин гексоген"? Вы не помните, что там планировалось изобразить? А я помню - черепушку, очень очертаниями напоминающую Путина. Уверен, на такой обложке настаивал спонсор книги и всего "постпродакшена", включая "Нацбест"-2002, - Борис Абрамович Березовский. Но художник, убоявшийся "неиспользованных возможностей" экс-директора ФСБ, выбрал всё-таки вариант с черепушкой Ильича - возможно, именно тогда и для Проханова, любящего всякие зримые пророчества, решился вопрос, с кем он... Но вот уже новые поколения художников начинают размышлять о бренном и политическом, о положении страны, в которой инстинкт (само)сохранения власти почему-то заменяет уже классовое самосознание у тех, кого правящий класс всеми законами, реформами и прочими "благодеяниями" грабит день за днём. Вот в чём проблема номер один: потерявший великое социалистическое государство народ (и конкретные функционеры на местах - те же полицаи), готов защищать островок, который забрал у него не только социалистическую собственность, но и права, готов защищать именно остатки родины, уже переродившейся в свою противоположность политическую - как будто именно это и есть самое дорогое, что осталось от СССР, вот Путин-портретик на стене кабинета любого начальника, на стене выдающего мигрантам весьма дорогие бумажки "Регистралкина" (конторы платной помощи мигрантам в получении нужных им для работы и проживания документов), в конторках иного уровня... Что это, как не оберег? Зачем он нужен, что он меняет в обстановке, в работе учреждений, этот портрет? Кто, наконец, обязывает его вешать? А вот это, братцы - и есть та самая "Государственность" (именно что не государство, а его субъективное бытие в гражданах), которую так часто поминает тот самый Путин... Очень гнусно и тревожно это всё - при открытом наступлении правящего класса такой "зашкал" охранительства, непонимания художественной свободы... Монстрация Родине явно удалась, а у Войны нашлись достойные последователи.