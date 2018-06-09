Батька Трамп создает новый порядок

В студии Максима Калашникова – профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. Почему пришел конец либеральной глобализации и как Трамп поднимает США, создавая новый мировой порядок? И почему Путин продолжает цепляться за труп «свободы торговли»? Что ждет мир, разделившийся на экономические блоки-империи?
Очень просим ставить «лайк» Ибо противостоим пропагандонским ботам, забрасывающим нас «фурами дизлайков».
Victor написал 09.06.2018 01:11
В последнее время скажем оптимизационный софт- стал совместимым с проодукцией Микрософт, и за счет этого: по другому продаваемым. Но по функциональным свойствам: он особо не изменился, и это вещи старые. А совместимость: все равно увы ограниченная. Больше замануха.