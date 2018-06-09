Батька Трамп создает новый порядок В студии Максима Калашникова – профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. Почему пришел конец либеральной глобализации и как Трамп поднимает США, создавая новый мировой порядок? И почему Путин продолжает цепляться за труп «свободы торговли»? Что ждет мир, разделившийся на экономические блоки-империи? Очень просим ставить «лайк» Ибо противостоим пропагандонским ботам, забрасывающим нас «фурами дизлайков».



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