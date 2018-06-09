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Московский листок

Батька Трамп создает новый порядок

Опубликовано 09.06.2018 в разделе комментариев 1

В студии Максима Калашникова – профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. Почему пришел конец либеральной глобализации и как Трамп поднимает США, создавая новый мировой порядок? И почему Путин продолжает цепляться за труп «свободы торговли»? Что ждет мир, разделившийся на экономические блоки-империи?

Очень просим ставить «лайк» Ибо противостоим пропагандонским ботам, забрасывающим нас «фурами дизлайков».



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Всего комментариев к статье: 1
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это наверно дело вкуса
Victor написал 09.06.2018 01:11
но я впервые услышал что продукция Микрософт нужна. Вроде: это известный производитель игрушек для взрослых. И все. Еще ладно: процессоры от Интел. А Микрософт- это долгое время просто несколько ребят баловались, и втюривали (да, успешно коммерчески) НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОМУ пользователю. Билл Гейтц рассказывал. Самый их типа интеллектуальный продукт: Excel-в первом варианте лепили четыре человека, один из них: сам собака Билл. И сейчас: ну взяли да ушли в линукс-опен сорс, там бесплатно. Микрософт поднялся на "потакании вкусам низших сословий" в сфере информатики. Возможности блокировать серьезные работы у них не было НИКОГДА. Они не производят серьезный софт. Их вроде и сейчас не особо используют профессионалы. Скажем- российская космическая промышленность (специально за этим не следил, но сталкивался с тем что у них стоит опен сорс, и это сознательное решение).
В последнее время скажем оптимизационный софт- стал совместимым с проодукцией Микрософт, и за счет этого: по другому продаваемым. Но по функциональным свойствам: он особо не изменился, и это вещи старые. А совместимость: все равно увы ограниченная. Больше замануха.
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