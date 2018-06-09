Генерал ФСИН умер в СИЗО

Умер генерал ФСИН Сергей Юрьевич Смирнов.

Внутри системы.

Одним из архитекторов которой был он сам.

Все знают, что у него был рак.

Сняли с рейса в Израиль. По показаниям его заместителя Ральникова, посадили в СИ-4. Сам Смирнов молчал.

Камнем.

Кремнем.

Сидел, умирал, и молчал.

В общем-то СИЗО это там где он работал. Где был его дом. Но он, как говорят, уже не ходил. И болезнь.

И это заключение было его, по-сути, пожизненным. Жить ему, по прогнозам врачей, оставалось максимум до сентября.

После очередного продления, дужкой от очков, расковырял себе вену локтевого сустава. Укрылся одеялом и кровь стекала в матрас.

Но чудо видеонаблюдения, казалось бы, его спасло. Охрана - больница - реанимация.

Но нет. Не спасло.

Когда Смирнов управлял каменской ИК-12, там регулярно выносили забитых администрацией, зеками и просто повесившихся от невыносимых условий арестантов.

В цехах промзоны, до сих пор висят обрезанные проволоки на которых вешались люди. Я видел эти проволочные обрезки.

Место было настолько страшным, что выходя ночью в цех, зеки видели или чаще слышали привидений.

До сих пор. Ночь там, в цехах, это ночь в страшном месте.

Как неожиданно замкнулся кармический круг. Теперь и сам генерал Смирнов, после предъявления ему обвинения по 14 статьям УК, решил свести счёты с жизнью.

Не выходя из, когда-то, возглавляемого им ведомства. Понимая, что уже не выйдет.

И хотя эта статья могла быть предъявлена и ему...

Но, кому теперь нужно предъявить статью, поедусматривающую уголовное преследование за преступление, определяемое уголовным кодексом, как "доведение до самоубийства".

Вместо некролога.

Были знакомы.

Он не был бездушным человеком. Он был таким, каким он был.

Не могу осуждать.