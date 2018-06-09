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Московский листок

Хозяин "Независимой газеты" возглавил штаб "независимого" Собянина

Опубликовано 09.06.2018 автором в разделе комментариев 4

выборы собянин
Хозяин "Независимой газеты" возглавил штаб "независимого" Собянина

Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков возглавит предвыборный штаб действующего мэра Сергея Собянина. "Сергей Собянин сделал мне официальное предложение возглавить его предвыборный штаб, и я его принял", - сообщил "Интерфаксу" Ремчуков.

Вроде бы, мало ли кто чей предвыборный штаб возглавляет?

Вот кто возглавлял штаб Путина на недавних выборах? Сразу и не вспомнишь, если не политолог и специально не следил. Или кто рулит предвыборным штабом Воробьева, губернатора Московской области? А ведь регион буквально второй после Москвы, и выборы в один и тот же день, а как-будто ничего и не происходит в Подмосковье.

А тут - ну просто в топе Яндекса новость!

Бизнесмен, политик - много таких, вполне годится возглавлять штаб Собянина... Если бы не главное дело - руководит "Независимй газетой", которую в 2007 году купил. Себе купил и пользуется.

Но вот как быть с брендом "Независимая"?

Создавал-то ее Третьяков именно как нечто новое и действительно независимое, хотя бы относительно. Относительно, потому что изначально газета создавалась на московские деньги, но линию действительно проводила свою...

Но уж второй десяток лет нет в "Независимой" никакого Третьякова, а есть Ремчуков. Может быть, даже еще лучше Третьякова, моложе, богаче... Вот только с "Независимой" как-то неловко получается. 

Главный редактор "Независимой газеты" возглавит предвыборный штаб независимого мэра Москвы Собянина?

Тут общественность все Бабченко ругает, что несообразно статусу журналиста выступил полицейской подсадной уткой. Но Бабченко лично сам себя в таком свете выставил, лично сам теперь и расхлебывает дерьмо большой ложкой. Ну не один, а вместе со своим Яндекс-кошельком.

А Ремчуков ничего такого несообразного не совершает? Причем не сам с собой, а со всей историей независимой журналистики в России.

Это эпохально - в русской истории бывали, конечно, случаи подобные. Например, писатель Гончаров, неплохой, кстати, писатель, возглавил цензурный комитет - всю Россию тогда стошнило... Но Гончаров опять же был в личном качестве. А господин Ремчуков от имени "Независимой газеты".

Куда уж тут искусственным сакурам и "зеленым девушкам", мороженым пингвинам и пустырю на месте Зарядья.

Тут в самую сердцевину московской жизни решили справить нужду малую...



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Re: Да Носов был прав с Незнайкой на луне
возмущенный написал 09.06.2018 09:30
Банщики администрации сайта стараются вовсю не пущать в свет правду.
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Re: Да Носов был прав с Незнайкой на луне
Крамольник написал 09.06.2018 09:23
Так на Луне был еще остров, на который заманивали легковерных "лунатиков". На этом острове из них делали работных осликов. В нынешней РФ власть с помощью своих карманных СМИ из населения РФ формирует откровенных ослов. Глупых, бегущих за морковкой с надписью "богатство". И чем ближе, как им кажется, они становятся к этой морковке, тем дальше от них это самое богатство.
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(без названия)
Юла написал 09.06.2018 09:02
Кругом проституция, Собянин убил полностью город, рачеловечил его. Уничтожил всю флору, фауну, постоянная перекладка асфальта. Оптимизация медицины. Да Носов был прав с Незнайкой на луне. Жажда наживы превращает человека в барана
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а суть в чем?
размышляющий написал 09.06.2018 09:00
А в чем, извиняюсь, заключается главная мысль, так сказать изюминка заметки г-на Баранова насчет Ремчукова? Помогите, граждане, разобраться в этой "животрепещущей" проблеме.
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