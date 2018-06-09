Хозяин "Независимой газеты" возглавил штаб "независимого" Собянина

Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков возглавит предвыборный штаб действующего мэра Сергея Собянина. "Сергей Собянин сделал мне официальное предложение возглавить его предвыборный штаб, и я его принял", - сообщил "Интерфаксу" Ремчуков.

Вроде бы, мало ли кто чей предвыборный штаб возглавляет?

Вот кто возглавлял штаб Путина на недавних выборах? Сразу и не вспомнишь, если не политолог и специально не следил. Или кто рулит предвыборным штабом Воробьева, губернатора Московской области? А ведь регион буквально второй после Москвы, и выборы в один и тот же день, а как-будто ничего и не происходит в Подмосковье.

А тут - ну просто в топе Яндекса новость!

Бизнесмен, политик - много таких, вполне годится возглавлять штаб Собянина... Если бы не главное дело - руководит "Независимй газетой", которую в 2007 году купил. Себе купил и пользуется.

Но вот как быть с брендом "Независимая"?

Создавал-то ее Третьяков именно как нечто новое и действительно независимое, хотя бы относительно. Относительно, потому что изначально газета создавалась на московские деньги, но линию действительно проводила свою...

Но уж второй десяток лет нет в "Независимой" никакого Третьякова, а есть Ремчуков. Может быть, даже еще лучше Третьякова, моложе, богаче... Вот только с "Независимой" как-то неловко получается.

Главный редактор "Независимой газеты" возглавит предвыборный штаб независимого мэра Москвы Собянина?

Тут общественность все Бабченко ругает, что несообразно статусу журналиста выступил полицейской подсадной уткой. Но Бабченко лично сам себя в таком свете выставил, лично сам теперь и расхлебывает дерьмо большой ложкой. Ну не один, а вместе со своим Яндекс-кошельком.

А Ремчуков ничего такого несообразного не совершает? Причем не сам с собой, а со всей историей независимой журналистики в России.

Это эпохально - в русской истории бывали, конечно, случаи подобные. Например, писатель Гончаров, неплохой, кстати, писатель, возглавил цензурный комитет - всю Россию тогда стошнило... Но Гончаров опять же был в личном качестве. А господин Ремчуков от имени "Независимой газеты".

Куда уж тут искусственным сакурам и "зеленым девушкам", мороженым пингвинам и пустырю на месте Зарядья.

Тут в самую сердцевину московской жизни решили справить нужду малую...