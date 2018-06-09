Суд арестовал имущество братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы арестовал имущество совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых, подозреваемых в создании организованного преступного сообщества (ОПС) с целью хищения бюджетных средств, сообщает Интерфакс ос ссылкой на пресс-службу суда.

"По данному делу действительно Тверской суд арестовал имущество, принадлежащее группе "Суммы": четыре автомобиля, две квартиры, несколько долей в уставных капиталах юридических лиц и денежные средства, находящиеся на банковских счетах", - сообщили в суде.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал банковские счета Магомедовых и счета некоторых активов "Суммы".

31 марта Зиявудин Магомедов, его родной старший брат Магомед Магомедов, а также экс-глава компании «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ на 48 часов. На следующий день, 1 апреля, Тверской районный суд Москвы арестовал всех троих на два месяца по подозрению в совершении мошенничества, растрате и организации ОПС.

По версии следствия братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей. В частности, два инкриминируемых эпизода, по данным следствия, были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу. Как считают в следственном департаменте МВД, Магомедовы через компанию "Глобалэлектросервис", которая входит в группу "Сумма", организовали хищение 500 млн рублей бюджетных средств, выделенных по госконтракту под строительство футбольного стадиона "Арена-Балтика" на острове Октябрьский в Калининграде.

Еще 650 млн рублей, как считает следствие, бизнесменам Магомедовым и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский в Санкт-Петербурге, где построена "Зенит-Арена". Свою вину они не признают.