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Московский листок

Половина россиян не знает, что празднуют 12 июня

Опубликовано 09.06.2018 в разделе комментариев 4

Половина россиян не знает, что празднуют 12 июня

Более половины (55%) россиян не знают, какой именно праздник отмечается 12 июня, воспринимая этот день как дополнительный выходной, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центром".

Согласно исследованию, 49% россиян знают точное название праздника – День России. 34% участников опроса считают, что это "День независимости России". 2% респондентов отмечают 12 июня "Годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете России". 1% празднуют "Годовщину выборов первого президента России". Еще 2% опрошенных россиян называли другой вариант. 11% затруднились с ответом, 3% не считают этот день праздником.

Опрос был проведен 24-30 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 09.06.2018 13:00
Не знаю и знать не хочу.
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(без названия)
Сергей Петров написал 09.06.2018 12:50
Я знаю точное название этого "праздника" - День Роисси
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Ай, какая ляпота!
Крамольник написал 09.06.2018 12:09
Браво! Успехи Отдела агитации и пропаганды при Администрации Президента РФ видны невооруженным глазом. Все сотрудники данного "отдела" должны "убиться ап стену!".
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(без названия)
Роля написал 09.06.2018 11:49
День рождение Буша ст, это к его дню рождения Р.Ф превратили вокпационную беспредельную колонию.
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