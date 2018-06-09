Половина россиян не знает, что празднуют 12 июня

Более половины (55%) россиян не знают, какой именно праздник отмечается 12 июня, воспринимая этот день как дополнительный выходной, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центром".

Согласно исследованию, 49% россиян знают точное название праздника – День России. 34% участников опроса считают, что это "День независимости России". 2% респондентов отмечают 12 июня "Годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете России". 1% празднуют "Годовщину выборов первого президента России". Еще 2% опрошенных россиян называли другой вариант. 11% затруднились с ответом, 3% не считают этот день праздником.

Опрос был проведен 24-30 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.