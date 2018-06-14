Новый Уренгой. Юрий Буларга. Перекрёсток уголовных дел.

Политика новоуренгойских властей по отъёму жилья у населения успешно продолжает шествовать от семьи к семьи, от дома к дому. Многие из выселяемых новоуренгойцев сами создавали свой город, строили газопровод, прожили в своих домах по несколько десятков лет, теперь, вместо получения почестей и благоустройств, они вынуждены бороться за крышу над головой.

Администрация города предъявляет жилищные претензии на всё новые жилые объекты, суды принимают решения о выселении, не взирая ни на ордера, ни на прописки. Кому-то из жителей суд присудил - освободить жильё без предоставления другого, кому-то - дома с грибком и плесенью, трещинами в несущих стенах. Чтобы жители не отказывались от таких жилищных предложений, городские ведомства активно нарушают закон - отключают жителям домов свет и тепло (даже в 40-градусные морозы), командируют к жителям приставов, с декабря 2015-го года в городе полыхают пожары. Пожары избирательные - полыхают там, где жители отказываются переезжать в аварийные новостройки.

Поскольку ситуация в городе не улучшается уже который год подряд, а выселяемых семей становится всё больше, власти активно проводят политику запугивания пострадавших горожан - это угрозы, задержания, ювенальное преследование, проблемы на работе или невозможность найти её в городе. Жилищных активистов, которые вопреки преследованиям осмеливаются продолжать борьбу за свои жилищные права, власти держат на особом контроле.

Один из таких активистов (бывший сотрудник МЧС, пожарный, из числа первых ставшим жертвой жилищной политики новоуренгойских властей, а ныне корреспондент газеты "Рабочая Демократия", выступающий в защиту пострадавших горожан) - Юрий Буларга.

В 2000-м он был выброшен со своей семьёй - братом, женой и двумя несовершеннолетними детьми из дома в микрорайоне Заозёрный на улицу после двух десятков лет службы. Вместо семьи Буларги в доме стала проживать семья племянника местного судьи - Виктора Альхамова.

За плечами Буларги - килограммы обращений, акции протеста, голодовка, задержания, пикеты в Новом Уренгое и в Москве. Но вместо того, чтобы обратить внимание на явные нарушения жилищных прав, власти города объявили травлю активиста. Отказ в разбирательстве его дел, угрозы, блокировка медицинской квоты, которую пришлось добиваться 4 года, невозможность найти работу в городе. Но Буларга не сдавался, более того, продолжал защищать других пострадавших горожан. И, видимо, власти решили разобраться с ним более радикальным способом.

То самое поворотное задержание Буларги произошло 14 декабря 2017 года, когда Юрий возвращался домой. Буларге были предъявлены обвинения по ст. 282 УК (экстремизм) за размещение на своей странице в ВК фотографии в нацистской форме Коли Десятниченко (ставшего известным после своей речи о невинно пострадавших в советском плену солдат Вермахта). Как оказалось позднее, заявление по обвинению Буларги в экстремизме было сделано Андреем Мартыновым, зам.мэра, с которым Буларга столь длительный срок находится в жилищном противостоянии. Интересно, что столь пристальное наблюдение Мартыновым за страницей Юрия Буларги в ВК совпало с её взломом, а дальнейшее следствие выявило, что ай-пи взломщика принадлежит новоуренгойскому доброжелателю.

28 февраля 2018 года обвинение с Буларги было снято. Но Мартынов продолжал высказывать в адрес Буларги тревожные предупреждения о последствиях его журналистской деятельности.

9 апреля Юрий Буларга обратился в суд о защите своей чести и достоинства по факту клеветы на него зам.мэра Мартыновым, но принять такое заявление в суде отказались.

1 июня Буларга вновь подаёт жалобу в суд об отсутствии проверки действий должностного лица Мартынова за его ложный донос.

5 июня Буларге вручают повестку о вызове в суд в качестве лица, в отношении которого поступил материал, подменяя тем самым его статус с потерпевшего на обвиняемого; ходатайства о привлечении свидетелей и об ознакомлении с делом были проигнорированы, в связи с чем 7 июня Буларга вынужден был дать отвод судье М. Криворотовой. Отвод, как и следовало ожидать, не был принят, но ознакомиться с материалами дела, всё-таки, теперь дозволили. Впрочем, уже на другой день, 8 июня, судья Криворотова в удовлетворении жалобы отказала.

Чем закончится судебный поединок жилищного активиста, корреспондента газеты "Рабочая Демократия", выступающего в защиту обездоленных новоуренгойцев, и властей города, в лице одного из его замов, будет решать новоуренгойский суд. Тот самый суд, который, к сожалению, является пока лишь послушным проводником политики новоуренгойских властей.