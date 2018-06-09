Лизать ли сапоги Путину и бойкотировать ли ЧМ-2018 - вот вопрос для великой русской литературы

Живущий в Швейцарии лауреат "Русского Букера" и "Большой книги" писатель Михаил Шишкин заявил в интервью влиятельной местной газете Tages-Anzeiger, что в России спорт понимается как продолжение войны, и призвал демократические страны бойкотировать ЧМ-2018.

"Я люблю футбол, и я был рад в 2010 году известию о том, что чемпионат 2018 года пройдет в России. Но тогда это была другая Россия, тогда еще была надежда, потому что тогда невозможно было себе представить, что власть в стране узурпирует группа преступных чиновников, что выборы будут фальсифицироваться, что оппозиционеры, журналисты и деятели искусства будут сидеть по тюрьмам", - заявил писатель, которого цитирует Swissinfo.ch.

"В России спорт понимается только как продолжение войны, как попытка уничтожить врагов в спорте, коль скоро мы не можем уничтожить их на войне", - подчеркнул он.

По мнению литератора, Путин злоупотребит играми предстоящего чемпионата также, как он злоупотребил Олимпиадой в Сочи: "Участие сборных стран мира будет подано как знак солидарности с авторитарным режимом <...> Чемпионат мира не для того, чтобы лизать сапоги Путину", - подчеркнул Шишкин.

"После Сочи произошла аннексия Крыма, затем началась война в Украине. А что будет после финала ЧМ? Поэтому я призываю Федеральный совет, правительство Швейцарии, а также правительства других демократических стран бойкотировать этот чемпионат", - отметил писатель.

Комментируя ситуацию в РФ в целом, он заявил, что сегодняшняя диктатура в России умнее советской: "Советский союз был зависим от людей, поэтому он держал все двери закрытыми. Сегодня режиму нужны только трубопроводы. Больше ничего. Они арестовывают режиссера Серебренникова не потому, что он что-то сделал, а просто в качестве знака устрашения для других, чтобы сказать, не будете молчать - с вами будет так же", - приводит слова писателя Swissinfo.ch.

По мнению Шишкина, сегодня в России можно делать все, что угодно, писать какие угодно книги, но главное, чтобы за спиной на стене висел портрет Путина. На вопрос газеты, почему общество страны не восстает против всего этого, писатель заявил, что в результате отрицательного отбора в России остались только те, кто усматривает в молчании и в согласии с властью самую перспективную и эффективную стратегию элементарного выживания.

Заявления Шишкина прокомментировали в посольстве России в Швейцарии, отметив, что "последнее литературное произведение г-на писателя Шишкина увидело свет почти десять лет назад и с тех пор за его подписью, увы, появляются весьма оскорбительные для России памфлеты". В посольстве назвали признанного литератора "прорвавшимся в СМИ писателем-маргиналом", у которого "не осталось уже ничего святого".

Напомним, призывы бойкотировать ЧМ-2018, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, звучали и ранее - особенно в связи с "делом Скрипаля". Однако в середине марта канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Европейский союз не планирует бойкотировать чемпионат.

Отметим, что располюсовка общественного мнения по "вопросу чемпионата" вышла в РФ классической: патриоты за чемпионат (хотя самой сборной РФ там ничего не светит, кроме позора, а иностранцев "понаедет" - мама, не горюй) и даже вступают в дружины по охране порядка, а вот либералы, причём зарубежные - за бойкот. Шишкин, обласканный либеральными же литературными премиями - не совсем тот авторитет, голос которого прозвучит над всей Россией, однако как точка притяжения - сработает.

Отметим, что и либератарно настроенные ленинградские художники в профсоюзной колонне выступили недавно на Первомае явно не в русле путриотизма - и им за это выступление суд повелел уничтожить картину с использованием портрета Путина... Футбол и акционизм - вроде, такое разное. А всё равно об одном: поддерживать ли массовку и имиджевые массовые мероприятия правящего класса или активно их "троллить" и не признавать? Вопрос открытый. Постсоветский спорт - сплошной позор и тут не за что бороться, тогда за что же? Ну, понятно за что - чтобы не быть "страной-изгоем", но пока трудящиеся сами не сделают классом-изгоем тех, кто ими правят - этот вопрос второстепенный. И провокационный, само собой.

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