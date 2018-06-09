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Московский листок

Патриотическая пропаганда сырьевой империи стала проблемой для потребителей её сырья

Опубликовано 09.06.2018 в разделе комментариев 1

империализм кризис санкции сырьеваяимперия
Патриотическая пропаганда сырьевой империи стала проблемой для потребителей её сырья

На саммите "Большой семерки" в Канаде страны-участницы приняли решение о разработке новой системы защиты от пропаганды. Речь идет о "Механизме быстрого реагирования" (Rapid Response Mechanism), который позволит быстро и скоординированно ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, исходящие от "таких стран, как Россия".

С помощью новой системы защиты страны-члены Группы семи планируют анализировать данные об информационных атаках иностранного происхождения и оперативно обмениваться этими сведениями между собой. Предполагается, что "в идеальном случае" на атаку должна последовать скоординированная реакция, которая может выражаться в виде ответной кампании или санкций, передает DW.

Также планируется совместно работать с интернет-провайдерами и социальными медиа, чтобы помешать иностранному вмешательству в свои выборы. "Иностранные субъекты стремятся подорвать наши демократические общества и институты, наши избирательные процессы, наш суверенитет и нашу безопасность", - говорится в резюме саммита лидеров "большой семерки" (цитата по Reuters).

Напомним, в G7 входят США, Канада, Япония, Великобритания, Италия, Германия и Франция. Россия была исключена из так называемой "большой восьмерки" в 2014 году из-за присоединения Крыма.

Как минимум три из семи членов союза ранее заявили о манипулятивном российском вмешательстве в свои избирательные процессы. Так, в США заявили, что нанятые Кремлем организации пытались повлиять на исход президентских выборов в 2016 году, в том числе активно используя скрытые рекламные кампании в Facebook.

Франция и Германия обвиняли Россию в попытке повлиять на их выборы 2017 года через социальные сети и распространение фальшивых новостей. У Лондона драматично испортились отношения с Кремлем после отравления в британском Солсбери экс-агента Сергей Скрипаля и его дочери в марте этого года. Россия все эти обвинения отвергает, заявляя, что страны Запада ведут ничем не обоснованную "русофобскую кампанию".

При этом прибывший вчера на саммит G7 президент США Дональд Трамп в разрез с общим мнением "семерки" заявил, что, по его мнению, Россию, "выкинутую из G8, следует вернуть за стол переговоров. Это предложение американского лидера поддержал только новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Канцлер ФРГ Ангела Меркель позже в пятницу выразила "общее мнение" G7 по этому вопросу: Россия сможет вернуться на саммиты Группы, лишь когда "будет достигнут существенный прогресс в связи с украинской проблемой".

В Кремле в считаные минуты прокомментировали предложение американского лидера, заявив, впрочем, что России это не интересно. "Мы делаем акцент на других форматах", - сказал ТАСС Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Ранее на этой неделе Песков отмечал, что "актуальность этого образования [G7] для российской стороны с годами падает, снижается, потому что в изменяющейся политической и экономической обстановке стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как "Большая двадцатка", где Россия принимает активное участие". При этом он отказался от гипотетических рассуждений о том, согласится ли Россия вернуться к формату G8 (G7 плюс Россия), если ей это предложат.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1168 написал 09.06.2018 14:21
подонки Тулеевы лижут ноги сортирному Карлику потому, что такие же как он слуги Сионизма?
.
Русские люди презирают сортирного Карлика, а тюрьма плачет по нему?
.
О какой пропаганде речь, если сортирного Карлика презирают даже его сокармерники?
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