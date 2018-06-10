"Новобаварцы" против маршала Жукова

Как известно, 3 июня в Харькове была разбита памятная доска маршалу Георгию Жукову на фасаде школы. В первый момент всё происходило "как обычно": оперативно-следственная группа Новобаварского отдела полиции прибыла на место и вяло начала изображать какие-то положенные законом действия...

Вообще-то, Новобаварский (sic!) отдел полиции на Украине, расследующий спустя 73 года после парада Победы разбитие доски Маршала Победы — это сюжет, от которого Кафка, вероятно, лопнул бы от зависти. Но дальше события приняли совсем уж "новобаварский" оборот. В дело вмешался прославленный Институт национальной памяти (невольно хочется дописать: "имени Джорджа Оруэлла"). Его глава Владимир Вятрович заявил, что память о Жукове необходимо стереть: "памятники, памятные знаки, установленные в честь Жукова Георгия Константиновича (1896-1974) — лица, которое причастно к установлению советской власти военным путём, занимало руководящие посты в коммунистической партии и в высших органах власти и управления, подлежат демонтажу, а объекты топонимики, названные в его честь — обязательному переименованию" (цитата даётся в переводе). Однако ровно то же самое можно сказать практически обо ВСЕХ советских военачальниках Великой Отечественной. Хотя, чего уж там мудрить, сказали бы проще: они все, такие-сякие, с 1945 по 2014 год мешали нам пить... новобаварское! Так что, похоже, впереди новый мощный виток декоммунизации. На этот раз он сотрёт на Украине всю память об истории Победы над фашизмом.

Хотя кто бы сомневался?.. Ведь надо же чем-то занять себя специально созданному для стирания памяти Оруэлловскому Институту после того, как последний памятник Ленину на Украине снесён.

Но что здесь интересно? Есть замечательное изречение, приписываемое Конфуцию: "Глупец соблюдает законы, а благородный муж — создаёт их". Именно так поступает революционер — он не подчиняется существующему закону, подобно обывателю, а явочным путём создаёт новый, свой собственный. Но надо признать, что довольно часто так же поступают и либералы, ультраправые, фашисты... словом, всевозможная контра. Вспомним хотя бы октябрь 1993 года, когда танковые пушки писали текст ныне действующей в России конституции... чёрным по белому, чёрным дымом по Белому дому.

Последние четыре года мы ярко видим это ноу-хау на Украине. Вначале был снос и уничтожение погромщиками памятника Ленину на Крещатике — потом подтянулись изнасилованные майданом законодатели, которые не только покорно одобрили, но и предписали то же самое по всей Украине. На днях было разбитие доски советскому полководцу в Харькове — и вот подтягиваются разные новобаварские власти, которые не только разрешают, но и предписывают то же самое по всей Украине. Вполне естественные, предсказуемые и даже неизбежные шаги контрреволюции, которая будет идти до тех пор, пока её не остановят. Перефразируя Че Гевару, контрреволюция подобна велосипеду — если она останавливается, то падает. Но ведь Вятрович и стоящие над ним вовсе не хотят упасть?.. Значит, им придётся двигаться в сторону реакции так далеко, как только они смогут.

Однако противники декоммунизации тоже могут извлечь из этого полезный урок на будущее. "Глупец соблюдает законы, а благородный муж — создаёт их". Это касается и памятников всевозможным бандерам, петлюрам, красновым, колчакам, солженицыным, ельциным, гайдарам и врангелям, которые ныне реакция нагромождает и в России, и на Украине, и по всему бывшему СССР. И тех, кто это делает... Когда для этого придёт время, история обойдётся с ними точно так же бесцеремонно и безо всяких формальностей, как они ведут себя последние 25 лет. А уж законодатели, если потребуется, подтянутся потом...