Уволенный из "Форбса" главный редактор Усков отверг "золотой парашют"

Уволенный 9 июня с должности главного редактора журнала Forbes Николай Усков назвал причиной увольнения свое участие в передаче на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом он написал на своей странице Facebook. Он также заявил о предложенной ему компенсации в размере около $100 тыс.

«Друзья, сегодня Александр Федотов уволил меня из журнала Forbes. За участие в передаче "Особое мнение" на "Эхе Москвы". На прошлой неделе он вызвал меня и предложил расстаться по соглашению сторон. Он также предложил мне нехилую компенсацию: сумму, немного не дотягивающую до ста тысяч долларов. Возможно, вы удивитесь, но я отказался. Не то, чтобы я счел эту компенсацию маленькой. Я считаю ее слишком большой», — написал Усков.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- О, скромное обаяние буржуазии! Помню, когда на ток-шоу телеканала "Мир" в 2009-м мы с Усковым и Бузовой схлестнулись на тему гламура и содержания журнала (тогда он был главредом GQ), то Усков пренебрежительно заметил, что изобилие рекламы образа жизни в его журнале - всего лишь способ зарабатывать необходимое для работы, не более того. Мол, учитесь, пролетарии: хорошо живём и это же рекламируем. Потом была какая-то безумнейшая антисталинская кампания либералов по поводу появления исконной росписи потолка на станции метро "Курская", Усков грозился фекалиями там что-то где-то полить, и жена его тоже... Потом лошадок и прочее барство на телеканале "360" рекламировал... А теперь вот - сто тысяч долларов "отступных" отверг. "У богатых свои причуды" - мне вот, тоже недавно уволенному из одного бумажного издания по схожим мотивам, и десять тысяч второй половинки зарплаты были манной небесной... И что любопытно, таких событий за последнюю неделю - минимум три. Пройдитесь ниже по ссылке - аж в Нижневартовске самоцензура начальников прессы свирепствует - нельзя журналистам говорить лишнегов гостях, могут назад не вернуться. Роскошь высказывания своего мнения приходится оплачивать из собственного кармана. Это редчайший случай, когда заклятые идейные противники могут встретиться в однаковой позе недоумения: "как, меня?!"

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