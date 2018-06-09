Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Уволенный из "Форбса" главный редактор Усков отверг "золотой парашют"

Опубликовано 09.06.2018 в разделе комментариев 0

либералы классоваяненависть форбс печать
Уволенный из "Форбса" главный редактор Усков отверг "золотой парашют"

Уволенный 9 июня с должности главного редактора журнала Forbes Николай Усков назвал причиной увольнения свое участие в передаче на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом он написал на своей странице Facebook. Он также заявил о предложенной ему компенсации в размере около $100 тыс.

«Друзья, сегодня Александр Федотов уволил меня из журнала Forbes. За участие в передаче "Особое мнение" на "Эхе Москвы". На прошлой неделе он вызвал меня и предложил расстаться по соглашению сторон. Он также предложил мне нехилую компенсацию: сумму, немного не дотягивающую до ста тысяч долларов. Возможно, вы удивитесь, но я отказался. Не то, чтобы я счел эту компенсацию маленькой. Я считаю ее слишком большой», — написал Усков.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- О, скромное обаяние буржуазии! Помню, когда на ток-шоу телеканала "Мир" в 2009-м мы с Усковым и Бузовой схлестнулись на тему гламура и содержания журнала (тогда он был главредом GQ), то Усков пренебрежительно заметил, что изобилие рекламы образа жизни в его журнале - всего лишь способ зарабатывать необходимое для работы, не более того. Мол, учитесь, пролетарии: хорошо живём и это же рекламируем. Потом была какая-то безумнейшая антисталинская кампания либералов по поводу появления исконной росписи потолка на станции метро "Курская", Усков грозился фекалиями там что-то где-то полить, и жена его тоже... Потом лошадок и прочее барство на телеканале "360" рекламировал... А теперь вот - сто тысяч долларов "отступных" отверг. "У богатых свои причуды" - мне вот, тоже недавно уволенному из одного бумажного издания по схожим мотивам, и десять тысяч второй половинки зарплаты были манной небесной... И что любопытно, таких событий за последнюю неделю - минимум три. Пройдитесь ниже по ссылке - аж в Нижневартовске самоцензура начальников прессы свирепствует - нельзя журналистам говорить лишнегов гостях, могут назад не вернуться. Роскошь высказывания своего мнения приходится оплачивать из собственного кармана. Это редчайший случай, когда заклятые идейные противники могут встретиться в однаковой позе недоумения: "как, меня?!"

Материалы по теме:

Д.Чёрный: Как монархизм и Солженицыны выживали меня из "Литературной России"

Рассказавшую о певших в детсаду про "дядю Вову" дошколятах журналистку уволили с нижневартовского телеканала



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Нужен общественный контроль" - сказал ответственно Путин о "деле о референдуме"
"Нужен общественный контроль" - сказал ответственн...
07.06.2018
Батька Трамп создает новый порядок
Батька Трамп создает новый порядок
09.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Уволенный из "Форбса" главный редактор Усков отверг "золотой парашют" (0)
Патриотическая пропаганда сырьевой империи стала проблемой для потребителей её сырья (3)
Лизать ли сапоги Путину и бойкотировать ли ЧМ-2018 - вот вопрос для великой русской литературы (8)
Половина россиян не знает, что празднуют 12 июня (8)
Суд арестовал имущество братьев Магомедовых (3)
Хозяин "Независимой газеты" возглавил штаб "независимого" Собянина (14)
Сколько "россиян" в Russia? (18)
Д.Чёрный: Как монархизм и Солженицыны выживали меня из "Литературной России" (3)
40 лет назад. Солженицын против гуманизма (36)
Публичные слушания с риском для жизни (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Еще о причинах роста китайской экономики
Максим Калашников Максим Калашников: Дмитрий Потапенко: Стокгольмский синдром и бюджетное правило
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Друг друга стоят
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Готовятся...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss