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Московский листок

Госкапиталисты и околопутинские банкиры потратили миллионы ради VIP-просмотра "мундиаля"

Опубликовано 09.06.2018 в разделе комментариев 2

силовигархия классоваяненависть мундиаль банкиры
Госкапиталисты и околопутинские банкиры потратили миллионы ради VIP-просмотра "мундиаля"

Российские госкомпании потратили около 3,3 миллиона долларов (204,4 миллиона рублей) на то, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира. Об этом сообщает РБК, журналисты которого проанализировали тендеры на закупку билетов и VIP-лож на стадионах. Главным исполнителем контрактов стал швейцарский партнер ФИФА — компания Match Hospitality, именно через нее проходят продажи всех лучших мест на матчи, включая VIP-ложи. Главными покупателями топовых мест на стадионах стали ВТБ24, а также «ВТБ Страхование».

ВТБ24 (в настоящий момент банк включен в структуру банка ВТБ, однако закупка проходила еще до объединения) оказался лидером по количеству купленных билетов, потратив в общей сложности 1,5 миллиона долларов еще в 2016 году. За эти деньги госбанк получил элитный пакет «Большая тройка 07».

Как уточняет РБК, такой пакет включает в себя право на посещение 19 матчей чемпионата мира, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе матч-открытие, оба полуфинала и финал. Покупатель получает в свое распоряжение собственную ложу на стадионах. В стоимость билета входит ресторанное обслуживание, бар, парковка на стадионе, сувениры и услуги персональных хостес.

«ВТБ Страхование» оказалось на втором месте, потратив на билеты 997,8 тысячи долларов. За эти деньги компания выкупила ложу в «Лужниках» на 18 человек на все игры, а также приобрела четыре билета на VIP-места на полуфинал и финал, которые пройдут тоже в «Лужниках», и шесть мест в «Царской ложе» «Лужников» на все матчи.

От редакции: О, спорт, ты... зеркало классовых противоречий. Кому-то уже и обычный отдых стал не по карману - а тут опять у богатых свои причуды. Причём характерно ещё и то, что это госкомпании, то есть лезущие в казну за средствами для удовлетворения своих прихотей. Сам этот "мундиаль" устроил правящий класс для поддержания международного своего статуса (торговать нефтью и газом надо тоже с шиком, с апломбом - показывая себя на трибунах сторонниками силы и ловкости, ведь хватило же ловкости увести у народа богатства его недр?) - и вот основного зрителя, то есть массовку составят всё те же напрямую зависящие от "питерских" господарики, заработки которых несравнимы со средними заработками "дорогих россиян". Это для тех, кому только по ТВ будет доступен "мундиаль" - растут цены на бензин и продукты, на детсадики и школьную форму, на любой транспорт, суммарно - на жизнь. А вот для касты привелегированных, для птенцов пресловутых госкорпораций (число которых сокращается, но шика их жизни не убавляется) - для них и приезжают иностранные футболисты показать класс и позабавиться над позорной сборной РФ...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1176 написал 09.06.2018 19:06
выродки Тулеевы лижут ноги сортирному Карлику потому, что такие же как он слуги Сионизма?
Чтобы моральный урод Тулеев в Ад попал за загубленных детей?
Только такие Тулеевы и служат сортирному Карлику?
.
Русские люди презирают сортирного Карлика, а тюрьма плачет по нему?
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(без названия)
г жопинск написал 09.06.2018 18:46
ни глазом не посмотрю ЧМ с участием футболеров в валенках(типа хозяев)
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