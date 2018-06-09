Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Чистый отток капитала из РФ вырос на 24%

Опубликовано 09.06.2018 в разделе комментариев 2

Чистый отток капитала из РФ вырос на 24%

Чистый отток капитала из России в январе-мае этого года вырос на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,3 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Центробанка России. Годом ранее за аналогичный период этоти показатель составил $18,8 млрд.

"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе - мае 2018 года, по предварительным данным, составил $23,3 млрд и более, чем на три четверти был сформирован сальдо операций прочих секторов с нерезидентами", - говорится в сообщении регулятора.

Напомним, в конце марта Банк России увеличил прогноз оттока капитала из РФ на 2018 год до 19 миллиардов долларов с прежних 16 миллиардов.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Влад! написал 09.06.2018 19:48
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
Ответить
Доколе?!!!
-Что это? написал 09.06.2018 19:17
...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Нужен общественный контроль" - сказал ответственно Путин о "деле о референдуме"
"Нужен общественный контроль" - сказал ответственн...
07.06.2018
Батька Трамп создает новый порядок
Батька Трамп создает новый порядок
09.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Чистый отток капитала из РФ вырос на 24% (2)
Греческие докеры продолжают свою забастовку, нужна солидарность (0)
Госкапиталисты и околопутинские банкиры потратили миллионы ради VIP-просмотра "мундиаля" (2)
Уволенный из "Форбса" главный редактор Усков отверг "золотой парашют" (0)
Патриотическая пропаганда сырьевой империи стала проблемой для потребителей её сырья (3)
Лизать ли сапоги Путину и бойкотировать ли ЧМ-2018 - вот вопрос для великой русской литературы (10)
Половина россиян не знает, что празднуют 12 июня (10)
Суд арестовал имущество братьев Магомедовых (3)
Хозяин "Независимой газеты" возглавил штаб "независимого" Собянина (17)
Сколько "россиян" в Russia? (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Еще о причинах роста китайской экономики
Максим Калашников Максим Калашников: Дмитрий Потапенко: Стокгольмский синдром и бюджетное правило
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Друг друга стоят
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Готовятся...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss