Чистый отток капитала из РФ вырос на 24%

Чистый отток капитала из России в январе-мае этого года вырос на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,3 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Центробанка России. Годом ранее за аналогичный период этоти показатель составил $18,8 млрд.

"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе - мае 2018 года, по предварительным данным, составил $23,3 млрд и более, чем на три четверти был сформирован сальдо операций прочих секторов с нерезидентами", - говорится в сообщении регулятора.

Напомним, в конце марта Банк России увеличил прогноз оттока капитала из РФ на 2018 год до 19 миллиардов долларов с прежних 16 миллиардов.