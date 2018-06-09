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Московский листок

Греческие докеры продолжают свою забастовку, нужна солидарность

Опубликовано 09.06.2018 в разделе комментариев 0

профсоюзы греция солидарность рабочий класс докеры
Греческие докеры продолжают свою забастовку, нужна солидарность

Докеры порта Пирей из компании COSCO продолжают свою четырехдневную борьбу несмотря на противодействия, созданные работодателем.

Во вторник, 5 июня, докеры провели новую Генеральную Ассамблею для обсуждения новых условий, после чего суды назвали забастовку незаконной.

Результат встречи был единодушным:

"Мы продолжаем забастовку! Они нас не запугают. Наша борьба проста. У нас есть поддержка и солидарность рабочего класса."

Кроме того, представители французского профсоюза UD CGT посетили Совещание рабочих и обратились к ним с выражением солидарности от лица докеров города Марсель и всех боевых профсоюзов Франции.

Региональный профсоюз Пирея призвал к забастовке во всех доках, а также к демонстрации солидарности в среду, 6 июня, у ворот офиса компании COSCO.

Докеры, уже рано с утра, начали охранять свою забастовку пикетными линиями при солидарной поддержке со стороны работников других профсоюзов.

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