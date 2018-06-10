Я подала документы на выдвижение кандидатом от партии "Единая Россия" на должность мэра Москвы

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Я подала сегодня документы на выдвижение кандидатом от партии "Единая Россия" на должность мэра Москвы.

На данный момент я единственный человек желающий баллотироваться от "Единой России" в мэры Москвы.

Почему я это сделала. Разумеется, я понимаю реальность и особых иллюзий не испытываю. Я приведу ниже полный текст своего заявления, но если вкратце:

1. Я считаю, что господин Собянин не просто плохой мэр, а вообще худший возможный вариант для должности мэра столицы России. Более того, его хозяйствование наносит России вред сопоставимый, а возможно превышающий, вред от западных санкций. Огромный московский бюджет формируемый за счет того, что в Москве платят налоги федеральные кампании и их топ-менеджмент, в итоге тратится не на развитие российской экономики, а на неоправданные расходы, бесконечные благоустройства, фестивали, строительство инфраструктуры для коммерческих новостроек и т.д.. Объем неоправданных московских расходов доходит до 1 триллиона рублей в год. Более того, такая непропорциональная концентрация средств в Москве вынуждает людей в российских регионах уезжать на заработки, и тем самым ведет к фактическому вымиранию провинции.

2. Вопреки устоявшемуся мнению Собянин не является кандидатом от "Единой России". Он намерен выдвигаться как "независимый" кандидат. И будет изображать что его "единогласно" поддерживают партии и общественные организации.

Я выдвигаюсь чтобы показать, что даже внутри "Единой России" нет единства по поводу кандидатуры Собянина. Более того, я знаю, что в реальности огромное число членов партии крайне негативно относится к когалымскому пришельцу и его политике системного и последовательного освоения городских бюджетов.

3. Я считаю откровенным плевком в лицо всем московским членам партии "Единая Россия", а их 150 000 человек, то что в Москве, в отличии от других регионов, не проходит праймериз по выбору кандидатуры на пост мэра. Я также считаю откровенным позором партии, невыдвижение партийного кандидата на выборах мэра столицы России. О какой «партии власти» можно говорить, если она неспособна выдвинуть не только кандидата в президенты (что еще можно понять, исходя из сложившейся ситуации), но даже кандидата на пост главы столицы страны. В подобном раскладе, это не "партия власти", а структура поддержки любой инициативы чиновного аппарата и любой чиновной кандидатуры.

Я понимаю, что это следствие того, что команда Собянина боится не только сколь-нибудь заметных конкурентов на самих выборах, но боится даже и участия в партийных праймериз. Поскольку в этом случае им пришлось бы отвечать на массу крайне неудобных для них вопросов.

Полный текст моего обращения в Московское городское отделение Партии и к Секретарю Московского отделения Метельскому в приложении.