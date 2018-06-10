Порошенко придется возглавить гей-парад

В Европарламенте призвали Петра Порошенко, а также членов кабинета министров Украины и депутатов Верховной рады присоединиться к "Маршу равенства" в Киеве и "встать в его первых рядах".

Письмо, в котором украинскому руководству предлагают присоединиться к акции ЛГБТ-сообщества, подписали 35 депутатов Европарламента.

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Ну что поделать, чего не сделаешь ради европейского выбора?

Ничего, Петр Алексеевич, один раз - это не этот самый. Говорят... Сечас, говорят, таких даже в тюрьме не обижают. А вас еще может быть и не посадят.

В общем, придется возглавить. Ну там одеться соответственно, глаза подкрасить.

Но увильнуть не получится, сказали же - в первых рядах! Во вторых рядах, надо думать, полегче. А в первом ряду, конечно, придется покряхтеть. Отмахорят.

Ну да ничего, зато Европа. С жопой хорошо рифмуется.

А.Б.