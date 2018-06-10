Порошенко придется возглавить гей-парад

В Европарламенте призвали Петра Порошенко, а также членов кабинета министров Украины и депутатов Верховной рады присоединиться к "Маршу равенства" в Киеве и "встать в его первых рядах".
Письмо, в котором украинскому руководству предлагают присоединиться к акции ЛГБТ-сообщества, подписали 35 депутатов Европарламента.
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Ну что поделать, чего не сделаешь ради европейского выбора?
Ничего, Петр Алексеевич, один раз - это не этот самый. Говорят... Сечас, говорят, таких даже в тюрьме не обижают. А вас еще может быть и не посадят.
В общем, придется возглавить. Ну там одеться соответственно, глаза подкрасить.
Но увильнуть не получится, сказали же - в первых рядах! Во вторых рядах, надо думать, полегче. А в первом ряду, конечно, придется покряхтеть. Отмахорят.
Ну да ничего, зато Европа. С жопой хорошо рифмуется.
А.Б.
Victor написал 10.06.2018 02:43
Надо сказать, что каноническая гетеросексуальная точка зрения: отрицает возможность секса без мужчин. Ибо оргазм суть возбуждение телец Краузе при эякуляции. Нет эякуляции: нет и оргазма, и секса, и состава преступления. Поэтому лесбиянки не преследовались ни в СССР ни ранее, и даже в практике монастырей дела сии таковым у мужчин не приравнивались.
Тем не менее: либералы поставили четыре года назад премьером провинции Онтарио лесбиянку Кэтлин Винни. И та не преминула двигать в школы программы секспросвета. Даже-в младшие.
Народ поднялся. Инициативу Винни остановила китайская диаспора. Обещав на старт маленькое предупредительное шествие: тысяч на шестьдесят.
Ну, гетеросексуальные мамки- они злопамятные. Как раз прошли перевыборы. Ранее либералы имели 55 мест в парламенте провинции. Теперь их 7.
Victor написал 10.06.2018 01:38
Сложность в том, что российское восприятие человека: не очень предполагает изучение ДРУГИХ. По слову Великого Христа, между прочим: "Русская 1982 Библия 7:5 Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, [как] вынуть сучок из глаза брата твоего."
Между тем, марксизм: западное учение.
В итоге: российский марксизм проигнорировал важные теоретические достижения западного марксизма (по моей оценке, но и не только моей: пожалуй, как то воспроизвожу точку зрения одного сына меньшевика, потом лояльного советской власти, большого эрудита, который многие соответствующие книги на русский и перевел). А это по меньшей мере интересно. В конце концов: изучение еще не осуждение. И даже: "понять значит простить".
Это все именуется фрейдомарксизмом. Основная фигура: Эрих Фромм. Замечу, что несколько "мистическая" феноменология фрейдизма: не означает отсутствие там несложной квазиматериалистической подоплеки: все эти "комплексы" суть результат столкновения рацио с инстинктами оставшимися от обезъян. Искомое столкновение изучает другая важная наука: этология (исходно- Конрад Лоренц).
Как и у Дарвина, у Фрейда: в глубинной основе всегда "сексульные проблемы". Именно процесс размножения: породил самого человека, со всеми его впоследствии сформировавшимися потребностями.
Что до педерастии: известно письмо Энгельса Марксу, с обсуждением данной темы. Разумеется однозначно негативным. А стилистически: нервно-ироническим.
Никаким боком все эти розово-голубые игры не случайны. Именно они: отражают глубинную суть происходящего. Бунт идеи размножать деньги против идеи размножать людей.
Это никакие не "ах ранимые проблемы сексуальной возбудимости". Будь так: все бы легко решалось. Сдоился и передал хоть ручками. Гей не гей, лесбиянка не лесбиянка.
Это именно проблемы с нежеланием вкладываться в воспроизводство, говоря экономически, рабочей силы. Ради повышения конкурентоспособности здесь и сейчас. Демпинг.
Так что фрейдомарксизм и политэкономия: необходимым образом дополняют друг друга. Не понимая людей, нынешние дела не разрулить.
Жопошная тема в прессе написал 10.06.2018 01:35
А есть еще третий путь. Киздеть негодуя в газетах и тихо этим заниматься.
!!!TOTQ-Q-KLOPO-VDAVIT!!&! написал 10.06.2018 01:20
- "С чем рифмуется "европа"?
С очень точным слоовм "квас"!
А вобще - европа - сказка -
Каждый третий - идиот!"
Victor написал 10.06.2018 01:10
Rак аргументируются на западе педерастические браки. А чисто экономически. Педерасты ведь платят налоги, на содержание госаппарата. Одна из услуг госаппарата населению- это защита имущественных прав супругов, при разводах. Следовательно, и педерасты подлежат такой защите, следовательно, и их отношения подлежат госрегистрации, по тем же статьям законов.
Принципиально иные выводы делает в той же ситуации прорессивная, научная, марксистская экономическая традиция. Согласно основоположнику, многодетному отцу, Марксу, историческая неизбежность краха капитализма кроется в отчуждении человека от производства. В сексуальной сфере данное отчуждение проявляется наиболее ярко. Объективно, сексуальные отношения есть важнейшая форма производительного труда. Именно она должна оплачиваться по высшей ставке, с позиций справедливого возхнаграждения социальной значимости. Ибо при этом производятся люди. Между тем, при капитализме, сплошь и рядом, люди часто вынуждены сами платить за участие в сексе, особенно мужчины.
На чем же делаются деньги, в сфере секс-индустрии? На перехвате попытки матери-природы оплатить, стимулировать, данный производительный труд. Капитализм фактически вводит налог на данную форму труда, причем совершенно неоправданный социально. Оправданный лишь тем, что "на этом можно заработать". Что последствием будет отсутствие воспроизводства людей, капиталиста не волнует- он от этого отчужден, неизбежным при частной собственности образом.
Если же вернуться к педерастии на западе, то в этом случае педерасты просто игнорируют тот факт, что сами они не размножаются, а лишь заманивают к себе потомство нормальных людей. Совершенно бесплатно. Педерасты не просто должны платить те же налогри как все, и ни на что не претендовать.
Педерасты, с маркисистских позиций, должны платить гораздо большие налоги, обязаны оплачивать бремя воспроизводства, которое вынуждены взваливать на свои, можно метафорически сказать, плечи, мужчины нормальной ориентации. Именно такая постановка вапроса, как представляется, должна прозвучать из уст левых партий. И наш народ, всегда остро чувствующий правду, к ним cразу потянется.