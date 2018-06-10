А Путин вступал в КПСС с именем Ленина или бога?

Форум благоглупостей

Утверждают, миллионы телезрителей нашего летящего к Марсу Отечества начинали смотреть «прямую линию» с одной надеждой: какую глупость еще сморозит его «высокопревосходительство»?

Или лицо, его время от времени замещающее. Каковое, например, окуналось вместо него в селигерскую прорубь на Крещение 19 января (Дьякон Андрей Кураев, «Провал путинского двойника», https://diak-kuraev.livejournal.com/1901752.html).

Отсутствие живых людей в студии должно было добавить нацлидеру смелости. И он не подкачал - несуразицы лились через край. Все ляпы великого кормчего перечислить невозможно - это тема отдельной диссертации.

Но один высмеял даже лояльный ему прохановский еженедельник «Завтра». Это когда на 114-минуте телеведущий В.Кондрашов спросил: «Когда вы поверили в бога?». Классная домашняя заготовка - верно? Тут Остапа, простите, гаранта понесло:

«На мой взгляд, каждый человек рождается с верой в бога в душе… Во всяком случае, скажем, во время Великой Отечественной войны, когда даже самые заядлые и отъявленные атеисты вставали в окопе и шли в атаку, уверен, что каждый из них думал о боге».

«Каждый» - вы поняли? Поехидничав над этими перлами, «Завтра» поучительно резюмирует: «Владимир Владимирович! Богословие - это не ваше! Не надо президенту касаться таких тем...». (http://zavtra.ru/blogs/vladimir_vladimirovich_bogoslovie--eto_ne_vashe).

Все два характерных комментария: «Юрий Вербин. «Мой отец прошёл всю войну, с 1939 по 1946 в армии, в Сталинграде был, прошёл это пекло и был стопроцентный атеистом и более того, к религии относился крайне негативно…».

«Валерий Чернов. «Да, очередное явление Путина народу производит гнетущее впечатление. Такой спектакль, когда сам актер в пылу игры начинает верить в те небылицы, которые вынужден рассказывать, чтобы успокоить верящий ему электорат, давший ему карт-бланш на собственное уничтожение. Легко править таким народом».

Вообще-то опровергать этого «каждого» и не нужно. Сделано давно и не нами. ВКП(б) была сражающейся партией. На полях боев той войны за освобождение страны и Европы от фашизма погибло свыше 4 млн. коммунистов.

А всего с гитлеровской Германией воевало за 10 млн. коммунистов и комсомольцев. Уж они-то точно шли в атаку с криками: «За Родину! За Сталина!». Или все-таки с призывами: «За бога! За царя! За кооператив «Озеро»! За Дерипаску»? Как правильно, Владимир Владимирович?

Как выпускник юрфака ЛГУ им.А.А.Жданова, сдавший на «отл» госэкзамены по истории КПСС, научному коммунизму и атеизму, он лучше многих других знает ответ. А вот двойник может иметь за плечами всего лишь кулинарный техникум им. Г.В. Хазанова.

Другой вопрос от народа интересен: «Когда Путин вступал в партию, чтобы попасть в КГБ, он думал о Ленине или о боге?»

Возможно, все же о вожде. Поскольку в стандартном заявлении о приеме значилось: «Программу и Устав КПСС признаю, изучил и обязуюсь их выполнять». А там, прости господи, такой ленинизм-атеизм - хоть святых выноси.

Кстати, загляните, в свой партбилет. На второй страничке обложки графический портрет Ильича и слова про «ум, честь и совесть нашей эпохи». Да и свою карточку члена КПСС гарант, по его словам, не выбрасывал.

Значит, заглядывает иногда, сверяясь с заветами. А, может быть, и вовсе платит взносы в кремлевскую парторганизацию («общак»).

С именем Троцкого…

Сегодня есть такая партия? Вот-вот. Если мы начнем вспоминать всех осужденных предводителей «ЕдРа» - от брянского губернатора Денина до тульского Дудки - до утра не управимся.

Вы вдумайтесь: если «его высокопревосходительство» вынуждено сажать своих наместников - партбоссов региональных тусовок «ПЖиВ» - чего тогда говорить о рядовых членах? Через одного бери...

Так зачем, спрашивают низы, нацлидер (двойник) вытащил на «прямую линию» заведомо провальную тему сисег…, то есть, извините, бога?

Такая ходит версия. Патриарх Кирилл - в прошлом «второразрядный агент советского КГБ Михайлов» нынче генерал-майор Лубянки.

А потому для «агента Платова» огромный авторитет и имеет на него колоссальное влияние. Может, даже рай обещает. Они и к церковной и светской власти пришли почти одновременно.

Вот почему г-н Гундяев давно у нас заместо зав. Идеологическим отделом ЦК КПСС перевертыша Яковлева. Он, хоть по Конституции и отделен от государства, но лезет во все щели.

Загибайте пальцы. Государство («Газпром», Собянин) за наши деньги бесплатно строят церкви. Епархии на местах смело отжимают здания больниц, школ, музеев, которые РПЦ никогда не принадлежали. Она вообще, если помните, была воссоздана по указанию генсека Сталина в 1943 г.

Идем дальше. Главбатюшка тоже очень смело навязал прибыльные для себя «соглашения о сотрудничестве» самым богатым силовым министерствам. Минобороны он крестит самолеты, танки и атомные бомбы. «Роскосмосу» за «бабки» изгоняет дьявола из ракет. Даже если они падают - отказаться невозможно.

А еще церковники обрызгивают для МЧС святой водичкой поля, леса и реки. Дабы вели себя смирно и прилежно - не возгорались и не наводнялись.

Лучшему другу подростков главе МВД г-ну Колокольцеву бодрые хлопцы в рясах недавно провели крестный ход против ДДП. А куда деваться?

Если в них ежегодно гибнет за 50 тыс. душ, а г-да Путин и Медведев уже 15 лет этот поток гробов остановить не могут. Но на Марс мы вскорости все равно полетим.

Про проникновение батюшек с кадилами, в школы, больницы и роддома помолчим. Тут без мата вообще нельзя.

Когда член КПСС товарищ Путин по указанию патриарха вводит до 3 лет колонии за поругание «чувств верующих», это о чем говорит?

Да только, о том, что он признает существование не только бога, но и сатаны, рая, ада, ангелов и чертей, обслуживающих эти иностранные организации.

А когда устраивает по стране гастроли зарубежных «святынь», целуется с патриархом, мощами, монахами, иконами - это как понимать?

Да так, что конституционный принцип отделения церкви от государства он давно уже отменил.

С генерал-майором Лубянки шутки плохи...

P.S. Как известно, мнение редакции может не совпадать с мнением автора, а может и совпадать. Во всяком случае, в ближайшее время она намерена опросить членов КПСС тт.Бортникова, Зорькина, Колокольцева, Лебедева, Матвиенко, Медведева, Шойгу и др., с чьим именем они появлялись на свет? Бога, Ленина, Сталина, Собчака, а, может, не приведи господь, самого Троцкого?