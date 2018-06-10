Свидетели сидят в "пресс-хате"

Что происходит в Карагандинском СИЗО со свидетелями по делу убийства Чупина и потерпевшими по пыткам



Как известно, свидетелям по делу убийства Чупина в учреждении АК-159\7, руководителем следственной группы М.Бектурсиновым свидетелям была обеспечена безопасность. Круглосуточное обеспечение безопасности было поручено ДВД Карагандинской области а так же и.о. начальнику данного учреждения (СИЗО).

Однако, на протяжении всего времени ДВД Карагандинской области не соизволили даже проверить, что происходит со свидетелями, чью безопасность они должны были обеспечить. Интересен тот факт, что начальник СИЗО, которому так же поручено « обеспечивать безопасность» и ряд сотрудников «обеспечивающие безопасность» свидетелям по делу убийства Чупина, как будто специально следом за свидетелями «этапированы» т.е. направлены в СИЗО.

Думаю, что при таких охранниках не нужно сомневаться в последствиях «обеспеченной безопасности», что в данное время и происходит. У любого сотрудника есть доступ в камеру свидетелей, которые заходят в любое время дня и ночи, пытаясь оказать давление. Когда в целях собственной безопасности боишься уснуть, хотя с 10 вечера и до 6 утра у всех осужденных отбой, нервы становятся на пределе,что в принципе и добиваются сотрудники. Забегая толпами в камеру сотрудники начинают провоцировать свидетелей, угрожать, и самые «интересные моменты» снимают на камеру вот вам и нарушение.

Не смотря на то, что на свидетеля Елеманова уже было дважды покушения со стороны обвиняемых по делу убийства Чупина и со стороны ДПА, нарушения почему то ставили именно Елеманову, потому что он сопротивлялся, не давал себя убить. Третий раз, «мед.врач» Ибраев, бывший начальник мед.сан.части 41 колонии где был убит Чупин начал провоцировать Елеманова и набросился на него. Елеманов в целях своей защиты защищаясь толкнул данного «врача», и этот момент сотрудники учреждения засняли на камеру, возбудили уголовное дело. Интересно как следствие будет принимать данное видео, ведь для доказательства вины нужно смотреть все видео а не те моменты и куски видео которые предоставят сотрудники. Почему бывшие сотрудники учреждения где был убит Чупин пытаются любым способом наказать Елеманова и других? Отвечу Елеманов является не только свидетелем убийства Чупина но так же и потерпевшим по пыткам и потерпевшим по уголовному делу по вымогательству.

А именно: когда свидетелей привезли в целях обеспечения безопасности в СИЗО, Елеманову сразу предложили заплатить за спокойное нахождение в данном учреждении (СИЗО). Елеманов «заплатил» но его друзья записали на видео передачу денег, сделали аудио фиксацию и обратились в соответствующие органы. В связи с тем, что свидетелям не обеспечена безопасность были поданы соответствующие жалобы, в генеральную прокуратуру, антикоррупционный комитет, и МВД РК. И что изменилось?

Антикоррупционный жалобу направил в прокуратуру, прокуратура в суд. Суд сообщил, что свидетели в праве сами обратиться с ходатайством о принятии мер безопасности. МВД ответили, что разбираются. А в это время, пока все разбираются, осужденным резко «обеспечили безопасность» все те же сотрудники учреждения, которые поставили круглосуточный пост возле камеры из числа все тех же сотрудников учреждения. Что сейчас происходит со свидетелями? остается только надеяться, что всем свидетелям сохранят жизнь!

К чему это я … Это была не единственная смерть в данном учреждении, 12.05.2016 года, в данном учреждении умер осужденный Грибов, в ДВД Карагандинской области 12.04.2018 года, поступило коллективное заявление от свидетелей находящихся по делу убийства Чупина в СИЗО, о том, что они хотят дать показания по делу смерти Грибова В, которую списали на несчастный случай в учреждении, фактически все было совершено по другому…