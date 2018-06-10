ВЦИОМ насчитал в РФ 92% патриотов

Число россиян считающие себя патриотами достигло 18-летнего максимума, увеличившись с 84% в 2000 году до 92% в 2018 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство респондентов (59%) назвали главным проявлением патриотизма любовь к стране. Более трети жителей России (39%) считают патриотизмом "стремление к изменению дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее". Для 38% граждан проявлением патриотизма является "работа на благо страны". По мнению 29% респондентов, патриотизм заключается в защите своей страны от нападок и обвинений. 19% респондентов считают, что нужно «говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была».

Опрос проводился 3-4 июня 2018 года. В нем приняли участие граждане в возрасте от 18 лет. Метод опроса был выбран телефонный – по случайной выборке было опрошено более 3 тыс. респондентов.