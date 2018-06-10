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Московский листок

ВЦИОМ насчитал в РФ 92% патриотов

Опубликовано 10.06.2018 в разделе комментариев 3

ВЦИОМ насчитал в РФ 92% патриотов

Число россиян считающие себя патриотами достигло 18-летнего максимума, увеличившись с 84% в 2000 году до 92% в 2018 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство респондентов (59%) назвали главным проявлением патриотизма любовь к стране. Более трети жителей России (39%) считают патриотизмом "стремление к изменению дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее". Для 38% граждан проявлением патриотизма является "работа на благо страны". По мнению 29% респондентов, патриотизм заключается в защите своей страны от нападок и обвинений. 19% респондентов считают, что нужно «говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была».

Опрос проводился 3-4 июня 2018 года. В нем приняли участие граждане в возрасте от 18 лет. Метод опроса был выбран телефонный – по случайной выборке было опрошено более 3 тыс. респондентов.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Крамольник написал 10.06.2018 12:31
Альберт Эйнштейн:"Те, кто радостно маршируют в строю под музыку (&#8230;) получили головной мозг по ошибке: для них и спинного было бы достаточно. Я настолько ненавижу героизм по команде, бессмысленную жестокость и весь отвратительный нонсенс того, что объединяется под словом &#8222;патриотизм&#8220;, равно как презираю подлую войну, что скорее готов дать себя разорвать на куски, чем быть частью таких акций."
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увеличившись с 84% в 2000 году до 92%
ВОТ написал 10.06.2018 12:19
Патриотизм - последнее прибежище негодяев. Самуэль Джонсон сформулировал это в семнадцатом веке, в Англии. Ну а кто главный негодяй и его команда -думаю всем понятно.
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Опрос проведите
YS написал 10.06.2018 12:03
Кто, как и у чему именно считает себя "патриотом" и что он вкладывает в это понятие.
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