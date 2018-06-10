Обидчивый Трамп показал, кто в G7 хозяин и велел не подписывать коммюнике

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что дал указание своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита "Большой семерки" (G7) в связи с заявлениями, сделанными в субботу премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По мнению американского лидера, досрочно покинувшего саммит ради исторической встречи с Ким Чен Ыном, Трюдо пользуется его отсутствием и бравирует перед прессой ложными доводами о ходе переговоров по торговле с Соединенными Штатами.

"Основываясь на ложных заявлениях Джастина на пресс-конференции, а также на том, что Канада продолжает облагать американских фермеров, рабочих и компании масштабными пошлинами, я поручил представителям США не подписывать итоговое коммюнике", - отметил Трамп.

Спустя две минуты президент опубликовал еще один твит с пояснением своей позиции. "Премьер-министр Джастин Трюдо был таким кротким и смиренным во время наших встреч на полях G7. Как только я покинул саммит, он пошел на пресс-конференцию и заявил, что "американские тарифы были оскорбительными" и "он не позволит США так с собой обращаться". Он нечестный и слабый. Наши тарифы - ответ на его пошлины в 270% на молочную продукцию", - подчеркнул глава государства.

Отметим, что Трюдо первым объявил о том, что членам "Большой семерки" удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек.

Премьер-министр в ходе своего выступления рассказал, что провел вместе с другими членами G7 "серьезные и жесткие переговоры на тему торговли и конкретно американских тарифов." "В разговоре с Трампом я подчеркнул, что американские тарифы не помогают пересмотру соглашения НАФТА, и 1 июля мы уверенно продолжим реализовывать план по применению ответных тарифов, равных тем, которые американцы несправедливо применили в отношении нас", - подчеркнул Трюдо.

Он отдельно акцентировал внимание на том, что готов сотрудничать с Трампом, но "всегда будет защищать канадских работников и канадские интересы".

Напомним, вчера на саммите "Большой семерки" в Канаде страны-участницы приняли решение о разработке новой системы защиты от пропаганды. Речь идет о "Механизме быстрого реагирования" (Rapid Response Mechanism), который позволит быстро и скоординированно ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, исходящие от "таких стран, как Россия".

С помощью новой системы защиты страны-члены Группы семи планируют анализировать данные об информационных атаках иностранного происхождения и оперативно обмениваться этими сведениями между собой. Предполагается, что "в идеальном случае" на атаку должна последовать скоординированная реакция, которая может выражаться в виде ответной кампании или санкций, передает DW.

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