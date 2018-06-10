За мундиаль заплатят сталинградские рабочие "Красного Октября", увольнениями и задержкой зарплат

На волгоградском заводе спецсталей "Красный Октябрь" из-за приостановки предприятия на время проведения чемпионата мира по футболу начались увольнения рабочих и задержки с выплатами заработной платы. Об этом говорится в обращении профсоюза завода на имя президента Владимира Путина и его полпреда в Южном федеральном округе Владимира Устинова.

"Сейчас на предприятии складывается катастрофическая обстановка, которая может привести к его полной остановке: происходит массовое увольнение сотрудников (в настоящее время уволены более трех тысяч человек), приостанавливается деятельность сталеплавильных цехов, заработная плата не выплачивается в полном объеме и постоянно задерживается. Под угрозой срыва находится и государственный оборонный заказ", - цитирует заявление РБК.

Как говорится на сайте завода, его доля на рынке нержавеющих сталей составляет более 50 процентов. Спецстали используются в автомобильной и авиационной промышленности, химической и нефтегазоперерабатывающих отраслях, применяются для производства брони. Так, например, "Красный Октябрь" производит броневую сталь для бронетанковой техники "Армата".

Как писал в начале года "Коммерсант", ФСБ предупредила предприятия, которые находятся в регионах проведения матчей ЧМ-2018, что им придется остановить производство как минимум на период мундиаля. Речь шла о возможной приостановке производства почти на два месяца - с середины мая до середины июля.

В документе силовики указывали, что руководители предприятий должны издать приказ о прекращении работ и согласовать его с региональным межведомственным оперативным штабом. Если же остановить производство невозможно, то необходимо пояснить причины и указать последствия при чрезвычайных ситуациях, включая число возможных жертв. Руководители предприятий от такой перспективы, мягко говоря, оказались не в восторге.

Работники завода рассказали РБК, что руководство "Красного Октября" уведомило их о том, что два электросталеплавильных цеха будут остановлены с 25 мая по 25 июля. Работу продолжит только стан 2000, который производит продукцию для гособоронзаказа.

По словам сотрудников, премии, составляющие половину зарплаты, в мае сократили на 70%. При этом рабочие, принудительно отправленные в отпуск, еще не получили отпускных. Сокращение зарплат руководство завода объясняет значительными убытками.

От редакции: Мы и не сомневались, что за мундиаль будут платить рабочие. Не путинский олигархат, который на мундиале пиарится, а рабочие - классовая определённость тут безжалостная. Роскошь международного пиара и зрелища - должны оплатить трудящиеся, а не те, кто выжимает из них прибавочную стоимость. Казалось бы, такая фирменная для путинистов тема - "оборонка"... Но кто станет перечить ФСБ? Надо - значит, и закроют, и уволят, и даже не вспомнят, как на спинах этих же делающих "Армату" рабочих (только с Уралвагонзавода) Путин вползал через "болотные протесты" на предыдущий срок. Что он сейчас ответит профсоюзу? Извинится за своих коллег и даст ФСБ приказ "не кошмарить" заводы, чтобы не вызвать рабочих протестов? Уволит кого-нибудь? Не думаю...

Кстати, с тех пор и этот показательный завод встал на процедуру банкротства. Но что - один завод? Их за все сроки путинского президентства уничтожено более 35 тысяч. Вы представьте себе масштаб деиндустриализации - и поймите, что если не схватиться рабочим контролем сегодня за оставшиеся производства, то завтра их и не станет, там тоже вырастут гипермаркеты иностранного капитала, вроде "Ашана" или "Икеи", где будут продаваться изделия зарубежных индустрий - в основном, китайской. Наглядное такое путинское послание - как надо убивать социализм и свою индустрию ради поддержки зарубежного и здешнего капитализма. Ниже, последней ссылкой - подробный перечень убитых при Путине заводов. Он перекроет с десяток мундиалей - ведь сколько это уволенных, безработных?! Вот так отступал рабочий класс, славя стабилизацию - прочтите, не пожалеете. А вообще-то на фоне забастовокй и выступлений рабочих мундиаль смотрелся бы великолепно. Эти мрази из банкирских кругов будут тратить миллионы на вип-места в Москве, а рабочим в этом время будет нечем кормить семьи. Просто подарок Путину и всей его Ко!..

Д.Ч.

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