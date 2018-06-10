Япония выразила ярость по поводу прокладки российского кабеля к Южным Курилам

Министерство иностранных дел Японии выразило протест России в связи с началом работ по прокладке оптоволоконной линии на Курилы. Российская сторона намеревается проложить кабель по дну Охотского моря от Сахалина до южных Курильских островов, сообщила японская газета Sankei со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, Россия 5 июня уведомила японское Управление безопасности на море, что с 10 июня и по середину октября в южной части Охотского моря будут проводиться работы по соединению Сахалина и южной части Курил линией оптоволоконной связи. В ответ МИД Японии выразил протест российской стороне, уведомив ее о том, что "осуществление столь крупного инфраструктурного проекта не совместимо с позицией Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление".

Вместе с тем Управление по безопасности на море предупредило действующие в регионе японские суда о начинающихся работах.

В январе президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что госоператор планирует завершить прокладку подводной волоконно-оптической линии связи на Курилы к 2019 году, напоминает ТАСС. Проект прокладки оптоволоконного кабеля позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все население Курильских островов, создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие территории.

Четыре острова Южных Курил (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи) перешли к СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Япония не признает эти территориальные изменения и до сих пор называет Курильские острова "временно оккупированными северными территориями". Москва и Токио много лет ведут работу над текстом мирного договора, который бы урегулировал статус этих территорий.

Напомним, 25 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил сделать Южные Курильские острова символом японско-российского сотрудничества. По его мнению, это станет возможно, если в отношениях двух стран установится стабильность.

"Каким будет мир, когда между Японией и Россией установится постоянная стабильность? Острова, являвшиеся причиной противостояния, превратятся в символ японо-российского сотрудничества, открыв новые возможности в качестве логистического опорного пункта", - отметил он (цитата по ТАСС).

Если это произойдет, по словам Абэ, Японское море станет "логистическим хайвеем". "Мирный договор между Японией и Россией необходим именно для того, чтобы реализовать широкое видение развития", - продолжил японский премьер-министр, говоря об отношениях двух стран.

От редакции: Ну, вот и первые плоды "мудрой внешней политики" Путина. Начавшегося ещё при президенте-Медведеве "сотрудничества" плоды! Как это там у них теперь называется? "Совместная хозяйственная деятельность"? Но явно не совместная же в данном случае, а односторонняя (хотя, скорее всего, ноу-хау как раз из Японии родом) - и считающая себя хозяйкой островов Япония, конечно же, вопиет... Населения у неё - практически как в РФ, а землицы маловато.

И явно кабелем её оттуда в процессе "совместной хоздеятельности" не отпугнёшь. Может, Путину, идейному наследнику царизма - продать подороже острова? Ну, не даром же отдавать - а тут и идеология подходящая, а то уже и Роснефть по частям уходит за границу, а землёй-то торговать проще... Царь вот народ свой не спрашивал, продавая Аляску богатым САСШ, и тут уже не надо - такой покорный народ, которому сил нет наследовать Великой Победе и её итогам, и это примет как благо.

Д.Ч.

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