Роснефтяной контрактище силовигархия отдала по семейной линии Кате Тихоновой

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), работающий под брендом "Иннопрактика" и возглавляемый предполагаемой младшей дочерью президента РФ Катериной Тихоновой, получил многомиллионный контракт "Роснефти". За выполнение научно-исследовательских работ фонд получит от нефтяной компании более 354 млн рублей.

В рамках контракта НИР займется "разработкой технологии оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных", сообщает РБК. Нефтяные коллекторы - это горные породы, способные вмещать, отдавать и пропускать через себя нефть при перепадах давления, поясняет агентство.

Фонд выбран "Роснефтью" в качестве единственного поставщика услуг. Условия контракта должны быть выполнены с 28 июля 2018 по 28 декабря 2019-го. За проведение исследований "Роснефть" готова заплатить 354,7 млн руб. (с учетом НДС). Более 100 млн рублей с учетом НДС предусмотрено в качестве аванса.

По словам представителя нефтяной компании Михаила Леонтьева, НИР является единственным поставщиком, специализирующимся на подобных разработках. "Думаю, что в этой области это единственный поставщик и есть. Мы очень часто вынуждены заключать контракт с единственным поставщиком, потому что соответствующий продукт производится единственным поставщиком", - объяснил РБК представитель "Роснефти".

Согласно данным Минюста РФ, за 2017 год возглавляемый Тихоновой фонд израсходовал рекордные почти 704 млн рублей. Более половины из этих средств (56%) - деньги, полученные от отечественных организаций и физлиц. Остальная часть годового оборота "Иннопрактики" была получена от предпринимательской деятельности.

В ноябре 2017 года "Ведомости" сообщили о том, что "Роснефть" стала крупнейшим заказчиком НИР, заключив с фондом за последние три года контракты на 600 млн рублей. При этом глава нефтяной компании Игорь Сечин входит в попечительский совет "Иннопрактики".

Президент РФ Владимир Путин ранее не опровергал и не подтверждал информацию о том, что Катерина Тихонова является его дочерью. "Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой", - заявил Путин в ответ на прямой вопрос на пресс-конференции 17 декабря 2015 года.

Однако с начала 2015 года, когда стало известно об этом родстве, накопилось большое количество косвенных свидетельств в пользу этой догадки. В частности это подтвердил председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов.

Отметим, что и в году минувшем весной у силовигархии по семейной линии были весьма выгодные контракты и акты вполне такого публичного кумовства в сфере крупного капитала.

Компания богатейшего по версии Forbes российского бизнесмена Леонида Михельсона ООО "Траст", например, приобрела 17% акций "Сибура" у одного из членов совета директоров холдинга Кирилла Шамалова, которого отечественные СМИ называют супругом возможной дочери президента страны Катерины Тихоновой.

Кроме того, как говорится в сообщении холдинга, ООО "Траст" также увеличило до 99,9% свою долю в уставном капитале ООО "ОлеФинИнвест", которому принадлежит 34,08% акций "Сибура". Помимо этого стало известно о выходе Геннадия Тимченко из состава участников "ОлеФинИнвест". При этом он получил свой пакет акций "Сибура" в прямое владение, увеличив его на 2,7%.

"Сибур" является одной из самых быстроразвивающихся нефтехимических компаний в мире, успешно реализует ряд крупномасштабных инвестиционных проектов, имеет долгосрочную стратегию развития. Консолидация дополнительного пакета акций обусловлена планами по привлечению новых партнеров для наращивания промышленного потенциала компании", - пояснил председатель совета директоров "Сибура" Михельсон.

Таким образом, на сегодняшний день Михельсон контролирует 48,5% акций "Сибура", Тимченко - 17%, действующий и бывший менеджмент компании - 10,6%, китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути - по 10%, Шамалов - 3,9%.

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