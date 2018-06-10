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Московский листок

Роснефтяной контрактище силовигархия отдала по семейной линии Кате Тихоновой

Опубликовано 10.06.2018 в разделе комментариев 1

силовигархия роснефть классоваяненависть
Роснефтяной контрактище силовигархия отдала по семейной линии Кате Тихоновой

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), работающий под брендом "Иннопрактика" и возглавляемый предполагаемой младшей дочерью президента РФ Катериной Тихоновой, получил многомиллионный контракт "Роснефти". За выполнение научно-исследовательских работ фонд получит от нефтяной компании более 354 млн рублей. 

В рамках контракта НИР займется "разработкой технологии оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных", сообщает РБК. Нефтяные коллекторы - это горные породы, способные вмещать, отдавать и пропускать через себя нефть при перепадах давления, поясняет агентство. 

Фонд выбран "Роснефтью" в качестве единственного поставщика услуг. Условия контракта должны быть выполнены с 28 июля 2018 по 28 декабря 2019-го. За проведение исследований "Роснефть" готова заплатить 354,7 млн руб. (с учетом НДС). Более 100 млн рублей с учетом НДС предусмотрено в качестве аванса. 

По словам представителя нефтяной компании Михаила Леонтьева, НИР является единственным поставщиком, специализирующимся на подобных разработках. "Думаю, что в этой области это единственный поставщик и есть. Мы очень часто вынуждены заключать контракт с единственным поставщиком, потому что соответствующий продукт производится единственным поставщиком", - объяснил РБК представитель "Роснефти". 

Согласно данным Минюста РФ, за 2017 год возглавляемый Тихоновой фонд израсходовал рекордные почти 704 млн рублей. Более половины из этих средств (56%) - деньги, полученные от отечественных организаций и физлиц. Остальная часть годового оборота "Иннопрактики" была получена от предпринимательской деятельности. 

В ноябре 2017 года "Ведомости" сообщили о том, что "Роснефть" стала крупнейшим заказчиком НИР, заключив с фондом за последние три года контракты на 600 млн рублей. При этом глава нефтяной компании Игорь Сечин входит в попечительский совет "Иннопрактики". 

Президент РФ Владимир Путин ранее не опровергал и не подтверждал информацию о том, что Катерина Тихонова является его дочерью. "Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой", - заявил Путин в ответ на прямой вопрос на пресс-конференции 17 декабря 2015 года. 

Однако с начала 2015 года, когда стало известно об этом родстве, накопилось большое количество косвенных свидетельств в пользу этой догадки. В частности это подтвердил председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов.

Отметим, что и в году минувшем весной у силовигархии по семейной линии были весьма выгодные контракты и акты вполне такого публичного кумовства в сфере крупного капитала. 

Компания богатейшего по версии Forbes российского бизнесмена Леонида Михельсона ООО "Траст", например, приобрела 17% акций "Сибура" у одного из членов совета директоров холдинга Кирилла Шамалова, которого отечественные СМИ называют супругом возможной дочери президента страны Катерины Тихоновой. 

Кроме того, как говорится в сообщении холдинга, ООО "Траст" также увеличило до 99,9% свою долю в уставном капитале ООО "ОлеФинИнвест", которому принадлежит 34,08% акций "Сибура". Помимо этого стало известно о выходе Геннадия Тимченко из состава участников "ОлеФинИнвест". При этом он получил свой пакет акций "Сибура" в прямое владение, увеличив его на 2,7%. 

"Сибур" является одной из самых быстроразвивающихся нефтехимических компаний в мире, успешно реализует ряд крупномасштабных инвестиционных проектов, имеет долгосрочную стратегию развития. Консолидация дополнительного пакета акций обусловлена планами по привлечению новых партнеров для наращивания промышленного потенциала компании", - пояснил председатель совета директоров "Сибура" Михельсон. 

Таким образом, на сегодняшний день Михельсон контролирует 48,5% акций "Сибура", Тимченко - 17%, действующий и бывший менеджмент компании - 10,6%, китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути - по 10%, Шамалов - 3,9%. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
La Terrible написал 10.06.2018 17:32
Науки как таковой в России уже нет. Остался Ковальчук и эта Тихонова.
Всем остальным, кто еще чего-то там псевдонаучное пишет, дают по мелочи - едва хватает на зряплату по прожиточному минимуму. Зато жирные чинуши за подобные работы "научных негров" получают нехилые премии, спиывая на "науку" бюджетные миллионы себе в карман.
Нанонаучная, блин, держава. Все развалено, забудьте.
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