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Очередной пожар в торговом центре, на этот раз в Ленинградской области

Опубликовано 10.06.2018 в разделе комментариев 0

пожары ленинград торгцентры
Очередной пожар в торговом центре, на этот раз в Ленинградской области

В субботу вечером крупный пожар произошел в торговом центре "Меньшиков холл" в городе Ломоносов, который административно входит в состав Санкт-Петербурга. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти возможных в связи с возможностью распространения огня. К настоящему моменту сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а номер сложности понижен до первого, сообщается на сайте регионального управления ведомства. 

По предварительным данным, возгорание произошло на кровле торгово-развлекательного комплекса при проведении ремонтных работ: здание находится на реконструкции. Не исключено, что пожар случился из-за нарушений техники безопасности при проведении ремонтных работ. 

Отметим, что ТЦ "Меньшиков Холл" является одним из самых крупных комплексов Петродворцового района - его площадь превышает 4 тысячи квадратных метров. Здание, которое имеет статус памятника культурного наследия, располагается на пересечении основных транспортных магистралей города Ломоносов и Ломоносовского района, железнодорожного вокзала города Ломоносова, морского вокзала, Краснофлотского шоссе.

В момент возникновения пожара торговые точки не работали, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. "Из остальной части, где могла быть опасность, людей вывели, охрана сработала грамотно, ребята оперативно всех предупредили", - сказал собеседник агентства. Всего в торговом центре около 15 арендаторов. 

В МЧС считают, что в здании произошло возгорание битума и изоляционного материала при производстве кровельных работ. В какой-то момент площадь пожара достигала 800 квадратных метров. 

Примечательно, что ранг пожара был повышен до третьего из-за неисправного пожарного гидранта. "Ранг пожара был повышен ввиду неудовлетворительного водоснабжения. Гидрант был неисправен, и спасатели начали прокладывать другие линии", - заявили в пресс-службе петербургского МЧС.

Каждый второй торгцентр может загореться: износ китайских кабелей

Отметим, что срок службы этих прибыльных новостроек капитализма, где экономят традиционно на всём - не более десяти лет. Их строили чаще до 2008-го года. Вот и закономерность начала проявляться: загораются как спички, ведь и система пожаротушения, и прочая проводка там чаще китайского производства, включая и лёгкий водопровод - всё крайне низкого качества.

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил об окончании апрельских масштабных проверок торгово-развлекательных центров и кинотеатров: по его данным, в каждом втором найдены серьезные нарушения пожарной безопасности. Проверки начались после страшного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 60 человек. 

"МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются", - цитирует Пучкова ТАСС. 

Глава МЧС отметил, что многие здания уже были построены с явными нарушениями. 

Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств тушения, состояние эвакуационных выходов и т.п. "Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок", - подчеркнул Пучков.  

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