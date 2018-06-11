"Патриарх озаботился абортами. А почему не путанами?"

Есть, оказывается, у предстоятеля РПЦ такой пастырский долг, как «печалование о народе». Это когда он указывает власть имущим на особо наболевшую общественную болячку.

Патриарх Кирилл нас такими печалованиями не балует. Тем более приятно, что в связи с Международным днем защиты детей 1 июня он сделал обращение по поводу… нежелательности абортов.

Святейший подсчитал, что «ежегодно в нашей стране умерщвляются в материнской утробе сотни тысяч младенцев. Это поистине общенациональная катастрофа - и нравственная, и демографическая».

Предстоятель призвал сделать все для того, чтобы решившая прервать беременность женщина передумала и сохранила ребенку жизнь (http://www.patriarchia.ru/db/text/5208777.html).

Похвально. Все сказано по делу, к месту, в нужный день и час. Только к кому обращение? Вот если бы персонально к президенту, правительству, Госдуме, Совету Федерации, тогда была бы хоть маленькая надежда, что его услышат.

В одном провинциальном городе на Тамбовщине рядом с дорожным знаком у школы висел плакат: «Водитель, будь внимателен в местах, откуда выскакивают дети».

Наши законодательные мужи и матроны дошли до той поры, что уже забыли «откуда выскакивают дети». И печалование патриарха не поймут. Для справки: спикеру СовФеда - госпоже В.Матвиенко 69 лет, сенатору Е.Мизулиной - 63, вице-спикеру ГосДумы И. Яровой… Впрочем, женщина ли она?

Несколько лет назад демографы пытались обратить внимание нового министра здравоохранения Т.Голиковой на положение с этими сами… делами. Били тревогу и называли оглушительную цифру - 3-4 млн. в год.

Предлагали провести исследование причин по целому ряду показателей - социальному положению, образованию, занятости, профессиям, жилищным условиям, возрасту. У всех же причины разные. Сугубо личные, интимные и не с кадилом к ним подступаться.

Судя по всему, Татьяне Алексеевне эта «общенациональная катастрофа» не показалась общенациональной, достойной министерского внимания.

Начинаешь гуглить, и волосы сворачиваются в кудряшки. Оказывается, борьбой с абортами на местах пытаются… повысить рождаемость. То есть призывают «плодить нищету».

В Белгородской области додумались до создания комиссий «по запрету абортов». Как учил великий товарищ Путин. Здесь для получения разрешения на операцию придумали «обходной лист».

В нем должны расписаться зав. женской консультацией, акушер-гинеколог, медицинский психолог, представитель «Кризисного центра». В том числе и РПЦ. Странно, что еще не требуют согласия МЧС.

Понятно, что никакая нормальная женщина истинных причин не назовет. Посчитает ниже своего достоинства. Чего жаловаться, если вся политика государства антидетская, направленная на сокращение рождаемости?

Если у нас 1 июня - день защиты детей от… государства? Разве комиссия даст ей квартиру или утерянную работу, где ее сократили? Или, может, она повысит пособие на ребенка до 16 лет, которое по воле дедушки Путина 3% прожиточного минимума малыша?

Хочешь, чтобы врачи тебе сделали операцию? «Позолоти» ручку комиссии. И священника не забудь. За ним хоть и не последнее слово, но решающее.

Патриарх Кирилл с президентом на дружеской ноге. И даже на очень дружеской. Вполне может представить ему целый план снижения абортов и вынести его на обсуждение общественности.

Вот это будет по-божески. И там должна быть, по-моему, особая строчка о профилактике проституции, особенно студенческой и подростковой. Это же взаимосвязанные вещи. Та, которая «залетела», куда бежит? На комиссию к батюшке за визой.

Если «тандем» платит стипендию, которой хватает на два-три обеда, то где иногородней студентке брать деньги к существованию, если родители не могут помогать? Правильно. Искать богатого «папика». Или идти на панель.

Теоретически, вовлечение в занятия проституцией» и «организация занятия проституцией» (содержание притонов) караются по закону.

А практически с нее кормятся все ветви «партии сласти». Так что она у нас совсем не карается, а очень даже приветствуется и культивируется. Под неусыпным оком МВД. Есть такое мнение.

И господин Колокольцев ни разу против него не возразил. Возможно, поэтому «на ура» оставлен в кресле министра на второй срок.

И поскольку сутенерские сайты «с девочками» есть в любом заштатном городишке, мы смело можем предположить, что свою долю удовольствий получает и Роскомнадзор г-на Жарова. Он, видать, большой любитель этой «клубнички». Не блокирует рекламу заведомо преступного промысла.

Спрашивают, почему на выборах 18 марта президент Путин получил большой процент доверия? Отвечают: потому что «девушки с пониженной социальной ответственностью» получили из органов приказ идти и за него голосовать.