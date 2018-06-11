Украина не сможет вернуть Донбасс и Крым без геноцида

Украина не сможет вернуть Донбасс и Крым в ближайшей перспективе, заявил в эфире ObozTV бывший руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк. Он также подчеркнул, что большая часть жителей Донбасса не хочет возвращаться на Украину.
"Надо говорить правду, а не смешить людей, что "весь Донбасс на 99 процентов готов завтра вернуться в Украину". Мы же знаем реальную ситуацию: даже не оккупированные территории, а те, которые находятся вокруг них, в "серой зоне" и дальше, больше смотрят в сторону России", — заявил Вовк.
По его мнению, жители Крыма также хотят, чтобы полуостров оставался частью России. Некоторые из них не стали отказываться от украинских паспортов только для того, чтобы пользоваться преимуществами безвизового режима.
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На Украине все чаще звучат трезвые голоса, но это голоса частных лиц - тот же генерал Вовк всего лишь бывший руководитель. А действующий такую "крамолу" сказать не рискнет. Потому что возврат Крыма и Донбасса - это теперь практически наиональная идея, которую как основное дело своей жини позиционируют и Порошенко, и Гройсман, и прочие видные и не очень видные официальные лица. И в этом их поддерживает Запад, практически целиком - санкции, заявления, требования.
но ведь очевидно, что ни крымчане, ни жители Донбасса ни на какую Украину не хотят в массе своей.
Загонять насильно?
Похоже, что так. Довести ситуацию до такого состояния, чтобы люди согласились оказаться снова на нищей Украине, лишь бы не быть убитым или не умереть с голоду.
Это гуманизм такой?
Вот, примеру, Гибралтар. Отжат Британией у Испании в 1713-м году. Все это время Испания старается вернуть Гибралтар себе, Британия, естественно, не отдает. Однако на референдуме 10 сентября 1967 года подавляющее большинство гибралтарцев (12 138 против 44) проголосовали против перехода под испанский суверенитет. И этого оказалось достаточно, чтобы окончательно закрыть гибралтарский вопрос - люди не хотят обратно в Испанию. И точка.
Но ведь в Крыму и на Донбассе тоже прошли референдумы. Можно сколько угодно оспаривать процедуру, но голосованието - факт! Вот и генерал Вовк, видимо, пользусь какими-то своими источниками, подтверждает - люди не хотят.
Но почему-то донбасские и крымские люди не в счет, их великие европейские державы в компании с Украиной рассматривают исключительно как скот - взяли и передали новому владельцу. А уж он что захочет. Хочет - будет выпасать, не хочет - пустит под нож все стадо...
В аналогичной ситуации с бывшей Югославией европейских политиков вовсе не заинтересовало, что при ликвидации Сербской Краины хорватами было изгнано порядка 250 тысяч человек и несколько тысяч убиты.
Видимо, что-то подобное видят в Киеве касательно Донбасса и Крыма. А лидеры западных стран взирают благосклонно...
А.Б.
!!!!JATOT-JASN!OQQ!!!& написал 11.06.2018 02:17
- Таки которых назвать "украинцами" можно только после хорошей пьянки... "Гордоукрами" или "Триппольцами Шумерскими" - то таки да...
Victor написал 11.06.2018 01:51
В противоположность системам общественного самоуправления, которые ориентированы на равное влияние на дела общества ВСЕХ (это демократия Афин, где город был поделен на 50 фил, каждая фила собиралась на Агоре, кажется по нескольку месяцев- и тупо по очереди эти филы правили городом, каждый гражданин- участвовал одинаково)(это жеребъевка при назначении присяжных) (это правильно понятая как система управления советская власть: набрал некоторое число реально согласных что ты их представитель- и ты их представитель, и они тебя послушают, ибо ты же их представитель- плюс право представителя выражать доверие другим представителям, на тех же началах(фрактальность))- конкурентная представительская демократия допускает борьбу электоральных групп (сторонники кандидата могут проиграть). Коли группы содержательно одинаковы (либо не достигнут порог неодинаковости, устанавливаемый методами теории игр): то так можно создать ситуацию существования единой для общества предвыборной программы, выдвижение которой обеспечит непроигрыш (такая "точка Нэша")- и два в общем одинаковых кандидата посоревнуются кто точнее соответствует этой объединяющей общество программе (легенда о всенародно назначенном наемном менеджере). Признак очень простой: все группы избирателей дают примерно 50 на 50 каждому из двух кандидатов. Увы: эта ситуация является точкой Нэша отнюдь не всегда, и тривиально приводятся примеры когда (на нестохастических стратегиях) точки Нэша просто и не существует, для конкурентной представительской демократии. В таких случаях- конкурентная представительская демократия просто не работает нормально. И начинаются войны север-юг в США, шикльгруберы и прочие януковичи-порошенки.
Крым и Новороссия проголосовали не против Украины и не за Россию (ногами проголосовали). На самом деле: они проголосовали против конкурентоной представительской демократии. Как и многие на постсоветской пространстве до них. Если ты где-то в меньшинстве, и твое мнение игнорируют- ушел и ты в большинстве.
Советский Союз был уничтожен конкурентной представительской демократией. И это даже логично. Советская власть- это БОЛЕЕ продвинутая кибернетически система. Раз жители окончательно перестали понимать, что такое Советский Союз: то он не мог продолжать существовать. Госбюрократия, боровшаяся с советской властью с момента ее установления, добилась своего. Пойдя на союз с западом. Да и хрен с ним. Все равно сейчас реальная власть- сетевая. Во всем мире. Радует, что СССР был первым, еще в докомпъютерные времена.
И хрен с ними с хохлами написал 11.06.2018 01:33
А если думать о России , а не плешивом , то Россию спасает его исчезновение с политического поля страны и мира.