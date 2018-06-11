Украина не сможет вернуть Донбасс и Крым без геноцида

Украина не сможет вернуть Донбасс и Крым в ближайшей перспективе, заявил в эфире ObozTV бывший руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк. Он также подчеркнул, что большая часть жителей Донбасса не хочет возвращаться на Украину.

"Надо говорить правду, а не смешить людей, что "весь Донбасс на 99 процентов готов завтра вернуться в Украину". Мы же знаем реальную ситуацию: даже не оккупированные территории, а те, которые находятся вокруг них, в "серой зоне" и дальше, больше смотрят в сторону России", — заявил Вовк.

По его мнению, жители Крыма также хотят, чтобы полуостров оставался частью России. Некоторые из них не стали отказываться от украинских паспортов только для того, чтобы пользоваться преимуществами безвизового режима.

***

На Украине все чаще звучат трезвые голоса, но это голоса частных лиц - тот же генерал Вовк всего лишь бывший руководитель. А действующий такую "крамолу" сказать не рискнет. Потому что возврат Крыма и Донбасса - это теперь практически наиональная идея, которую как основное дело своей жини позиционируют и Порошенко, и Гройсман, и прочие видные и не очень видные официальные лица. И в этом их поддерживает Запад, практически целиком - санкции, заявления, требования.

но ведь очевидно, что ни крымчане, ни жители Донбасса ни на какую Украину не хотят в массе своей.

Загонять насильно?

Похоже, что так. Довести ситуацию до такого состояния, чтобы люди согласились оказаться снова на нищей Украине, лишь бы не быть убитым или не умереть с голоду.

Это гуманизм такой?

Вот, примеру, Гибралтар. Отжат Британией у Испании в 1713-м году. Все это время Испания старается вернуть Гибралтар себе, Британия, естественно, не отдает. Однако на референдуме 10 сентября 1967 года подавляющее большинство гибралтарцев (12 138 против 44) проголосовали против перехода под испанский суверенитет. И этого оказалось достаточно, чтобы окончательно закрыть гибралтарский вопрос - люди не хотят обратно в Испанию. И точка.

Но ведь в Крыму и на Донбассе тоже прошли референдумы. Можно сколько угодно оспаривать процедуру, но голосованието - факт! Вот и генерал Вовк, видимо, пользусь какими-то своими источниками, подтверждает - люди не хотят.

Но почему-то донбасские и крымские люди не в счет, их великие европейские державы в компании с Украиной рассматривают исключительно как скот - взяли и передали новому владельцу. А уж он что захочет. Хочет - будет выпасать, не хочет - пустит под нож все стадо...

В аналогичной ситуации с бывшей Югославией европейских политиков вовсе не заинтересовало, что при ликвидации Сербской Краины хорватами было изгнано порядка 250 тысяч человек и несколько тысяч убиты.

Видимо, что-то подобное видят в Киеве касательно Донбасса и Крыма. А лидеры западных стран взирают благосклонно...

А.Б.