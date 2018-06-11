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Московский листок

Анатолий Баранов: Назвали бы Днем национальной задницы - все бы запомнили

Опубликовано 11.06.2018 в разделе комментариев 5

ельцин кремль праздник
Анатолий Баранов: Назвали бы Днем национальной задницы - все бы запомнили

Дал обычный комментарий "Свободной прессе" по поводу предстоящего "Дня России".

Более половины россиян (55%) воспринимают усиленно рекламируемый властями День России как просто дополнительный выходной, а не как государственный праздник. 

Вот данные фонда «Общественное мнение». На вопрос «Для вас этот день — праздник или просто дополнительный выходной?» 55% опрошенных выбрали второй вариант ответа. И лишь 31% согласились: пожалуй, это все же именно праздник. При этом 14% участников исследования затруднились с выбором. 

На вопрос «Как называется праздник, который отмечается в России 12 июня?» правильный ответ («День России» или «День принятия декларации о государственном суверенитете России») дали только 58% респондентов. Каждый пятый (21%), как и следовало ожидать, оказался «не в курсе».

— Праздник нельзя учреждать на пустом месте, — уверен главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — В этот день в 1991 году не произошло ничего радостного, что бы запомнилось людям. Более того — прискорбное событие, которым ознаменовался этот день, оказалось одним из шагов к колоссальной национальной катастрофе. Это, что ли, праздновать?

— Кто составляет 31 процент граждан, для которых 12 июня — праздник? Они понимают, от кого наша страна в 1991 году стала независимой

— Слушайте, этому «празднику» в Кремле долго не могли даже придумать названия. А люди должны следить за прыжками мысли кремлевских креаторов? Безусловно, какая то часть россиян выиграла от этой национальной катастрофы - они любят жить в Лондоне и отдыхать на Лазурке. Но это никак не 31 процент. Кто остальные? Дураки! Страна поглупела, это факт.

Назвали бы Днем национальной задницы - все бы запомнили. И суть праздника была бы точно выражена.

— Нужен ли нам вообще мало кому понятный «День России»? Несёт ли он какой-то идеологический смысл? 

— Нам этот праздник не нужен однозначно, но он и не для нас. А идеологический смысл он несет колоссальный - нам показывают, что в любом месте могут воткнуть палку, повесить на нее тряпку и заставить нас этому поклоняться как национальному символу. Тотальное подчинение - вот смысл таких праздников. 

— Почему вообще в России плохо приживаются новые праздники? Можно вспомнить День народного единства, который отмечаем 4 ноября. Он тоже как-то трудно приживается в общественном сознании. К тому же явно поспешно придуман властями вместо привычного советским людям 7 ноября. У этого явления какие-то общие причины? 

— Общая причина одна - есть мы, народ. И есть они - правящий слой, который стремиться утверждать свое господство все сильней и глубже, вплоть до подсознания и коллективного несознательного.



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Всего комментариев к статье: 5
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Судить гадов!
Cyd написал 11.06.2018 10:49
Черная дата 12 июня-дата решения баранов-депутатов о независимости Российской Социалистической Федеративной Республики,
приведшей к успеху заговора против СССР государственных преступников кровавого упыря, мрази шушкевича и бендеровца кравчука!
Поэтому эта дата должна стать датой суда народов СССР над этими государственными преступниками!
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праздник Путин Райт и Берл Лазара
страна превратилась написал 11.06.2018 10:36
в американско-ротшильдскую колонию.
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КАК ГОВОРИЛ КАРЛ МАРКС: "НЕВЕЖЕСТВО ЕЩЕ НИКОГДА НИКОМУ НЕ ПОМОГАЛО".
ВЫЯСНЯЕТСЯ ЧТО ОКАЗЫВАЕТСЯ ПУСИ РАЙТ БЫЛИ ПРАВЫ написал 11.06.2018 10:20
.............&#8212; Нужен ли нам вообще мало кому понятный &#171;День России&#187;? Несет ли он какой-то идеологический смысл?............
.
.
КАК ТО ОДИН МОЙ ЗНАКОМЫЙ СКАЗАЛ: "
- ВИДИШЬ ПЛАКАТ - ЛЕСА НАШЕ БОГАТСТВО?
- ВИЖУ.
- ТАК ВЕДЬ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИХ БОГАТСТВО. ПОЭТОМУ НАРОД и НЕ БЕРЕЖЕТ ЛЕСА. А ЗАЧЕМ ИХ БЕРЕЧЬ, ЕСЛИ ЭТО ИХ БОГАТСТВО?
.
ПОЭТОМУ ВЫВОД ПРОСТ и ОЧЕВИДЕН: "ДЕНЬ РОССИИ - ЭТО ДЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОЙ и ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ ПОБЕДЫ НАД РОССИЕЙ, НАД РУССКИМ НАРОДОМ ИХ ЖИДОВСКОГО СИОНИЗМА.
.
НЕ ВЕРИТЕ?
.
А ВОТ НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ и ПОСМОТРИТЕ ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ГОВОРИТ
ЭДУАРД ХОДОС.
А ВЕДЬ ЭДУАРД ХОДОС НЕ ПРОСТОЙ ОБЫВАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ РУКИ, а БЫВШИЙ РАВВИН УКРАИНЫ и ОН ОЧЕНЬ ХОРОШО ИЗНУТРИ ЗНАЕТ ВСЮ ЭТУ ЖИДОВСКУЮ КУХНЮ ОГОЛТЕЛОГО СИОНИЗМА.
.
......."КОНВУЛЬСИИ И КРОВЬ..." Обращение Эдуарда Ходоса. (ВИДЕО)
Пророческая видеозапись о народном депутате и Герое Украины Юрии Шухевиче и реституции. Предложение Юрию Шухевичу прокомментировать следующие события:
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3. Присутствие главного раввина России и СНГ Берл Лазара на свадьбе в Днепропетровске 30 мая 2018 года.....
.
http://3rm.info (АДРЕС ФОРУМА МОСКВА ТРЕТИЙ РИМ).
.
http://3rm.info/main/71630-konvulsii-i-krov-obraschenie-eduarda-hodosa-video.html (АДРЕС ВИДЕО)
.
РАЗУМЕЕТСЯ ЧТО и я ТОЖЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЮ ЧТО ТВОРИТСЯ НА ЗЕМЛЕ И ЧЕМ ЭТО ЧРЕВАТО. НО я НЕ РАВВИН и НЕ РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ.
.
ОДНАКО У МЕНЯ ПОЛНОЕ НЕСВАРЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА: "КАК КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТИ ПРАВОСЛАВНЫЕ ДЕБИЛЫ БЕЗ ЕДИНОГО СЛОВА ПРОТЕСТА и ДАЖЕ БЕЗ КУЛУАРНОГО НЕДОВОЛЬСТВА ЛЕГКО И ПРОСТО ПРОДАЛИ РОССИЮ ЖИДАМ?
.
ЕЩЕ КОГДА я БЫЛ НА ФОРУМЕ "МОСКВА ТРЕТИЙ РИМ" я ИМ ГОВОРИЛ ЧТО НЕ ТЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ КОГДА ГНОБЯТ ПУСИ РАЙТ и ЧТО ПУСИ РАЙТ -ЭТО МЕЛКИЕ ШАЛАВЫ, НЕ ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ТАКОГО ВНИМАНИЯ и ИХ НАДО ПО ХРИСТАНСКИ ПРОСТИТЬ. А НАСТОЯЩАЯ БЕДА И ПОРУГАНИЕ СВЯТЫНЯМ и ХРИСТУ В ДРУГОМ МЕСТЕ.
.
И ВОТ СЕГОДНЯ НАМ ЭДУАРД ХОДОС ПРИНЯВШИЙ ПРАВОСЛАВИЕ ГОВОРИТ О ТОМ КТО ИМЕННО ЯВЛЯЕТСЯ ВРАГОМ РУССКИХ и ВРАГОМ ПРАВОСЛАВИЯ.
.
НО ВЕДЬ БЕРЛ ЛАЗАР НЕ СЕГОДНЯ СТАЛ ПРАВОЙ РУКОЙ ГАЛЕРНОГО РАБОВЛАДЕЛЬЦА? ОН ЕЮ БЫЛ и ТОГДА, КОГДА ГНОБИЛИ ПУСИ РАЙТ.
.
ОНО КОНЕЧНО ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАОБОРОТ. БЫТЬ МОЖЕТ это ГАЛЕРНЫЙ РАБОВЛАДЕЛЕЦ ПРАВАЯ РУКА, а ТО И ВОВСЕ НОГА БЕРЛ ЛАЗАРА?
.
ЭТО ДО КАКОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ НАДО БЫТЬ ТУПЫМИ, ЧТОБЫ НЕ РАЗЛИЧАТЬ ЗНАМЕНИЯ ВРЕМЕНИ?
.
ВСЕ ВЕДЬ КАК НА ЛАДОНИ. ЭТО ВСЕ ОДНА КОМАНДА ШАКАЛОВ ПАРАЗИТИРУЮЩАЯ НА ТЕЛЕ РОССИИ.
.
И ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРОДАЛИСЬ ЭТИМ СКОТАМ?
.
МОЖНО ПОНЯТЬ и ПРОСТИТЬ КОММУНИСТОВ у НИХ НЕТ БОГА, НО КАК ПОНЯТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ЕСЛИ ОНИ ДОБРОВОЛЬНО с РАДОСТЬЮ ПРИНИМАЮТ И ЗАЩИЩАЮТ ЛЮТЫХ ВРАГОВ ИИСУСА ХРИСТА, САТАНИСТОВ СЕКТЫ ЛЮБАВИЧИ и их ПОКРОВИТЕЛЯ ГАЛЕРНОГО РАБОВЛАДЕЛЬЦА?
.
НО ЭТО ЖЕ НЕ ТУПОСТЬ. ЭТО ПОДЛОСТЬ.
.
И ЭТИ ПОДЛЫЕ и КОВАРНЫЕ ТВАРИ ИМЕНУЮТ СЕБЯ ПРАВОСЛАВНЫМИ ХРИСТИАНАМИ?
.
КАК ГОВОРИЛ КАРЛ МАРКС: "НЕВЕЖЕСТВО ЕЩЕ НИКОГДА НИКОМУ НЕ ПОМОГАЛО".
.
И ВОТ ВЫЯСНЯЕТСЯ ЧТО ОКАЗЫВАЕТСЯ ПУСИ РАЙТ БЫЛИ ПРАВЫ.
.
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Оскорбление задницы...
Sergo написал 11.06.2018 10:04
При чем здесь задница? Уважаемая часть тела, не менее нужная чем голова или руки. Этот "праздник" - попытка увековечивания контрреволюционного мятежа свихнувшейся партноменклатуры, тотальной измены и предательства жизненно важных интересов народов Советского Союза. "Рынок", "эффективный собственник", "демократия", "конкуренция" и, конечно, "свобода" раба выбирать себе хозяина, "свобода" холопов "голосовать" за боярина, "свобода" пожирать ближнего, "свобода" зарабатывать и "свобода" паразитирования на труде человека - на это купиться могло только отборное образованное ДУРАЧЬЕ.
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серый праздник
алекссс настоящийс написал 11.06.2018 09:38
Непонятный и неосознаваемый абсолютным большинством народа.Да и нет никаких 31%,где такие результаты могли получить?Когда дело касается выборов,опросов и прочих изысков нашей дэмохратии-просто вспомните мнение своих знакомых,сослуживцев,родственников.Какой 31%?Кого и где они спрашивали то?В Гос.Думе разве,или в администрации какой.
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