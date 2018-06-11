Анатолий Баранов: Назвали бы Днем национальной задницы - все бы запомнили

Дал обычный комментарий "Свободной прессе" по поводу предстоящего "Дня России".
Более половины россиян (55%) воспринимают усиленно рекламируемый властями День России как просто дополнительный выходной, а не как государственный праздник.
Вот данные фонда «Общественное мнение». На вопрос «Для вас этот день — праздник или просто дополнительный выходной?» 55% опрошенных выбрали второй вариант ответа. И лишь 31% согласились: пожалуй, это все же именно праздник. При этом 14% участников исследования затруднились с выбором.
На вопрос «Как называется праздник, который отмечается в России 12 июня?» правильный ответ («День России» или «День принятия декларации о государственном суверенитете России») дали только 58% респондентов. Каждый пятый (21%), как и следовало ожидать, оказался «не в курсе».
— Праздник нельзя учреждать на пустом месте, — уверен главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — В этот день в 1991 году не произошло ничего радостного, что бы запомнилось людям. Более того — прискорбное событие, которым ознаменовался этот день, оказалось одним из шагов к колоссальной национальной катастрофе. Это, что ли, праздновать?
— Кто составляет 31 процент граждан, для которых 12 июня — праздник? Они понимают, от кого наша страна в 1991 году стала независимой?
— Слушайте, этому «празднику» в Кремле долго не могли даже придумать названия. А люди должны следить за прыжками мысли кремлевских креаторов? Безусловно, какая то часть россиян выиграла от этой национальной катастрофы - они любят жить в Лондоне и отдыхать на Лазурке. Но это никак не 31 процент. Кто остальные? Дураки! Страна поглупела, это факт.
Назвали бы Днем национальной задницы - все бы запомнили. И суть праздника была бы точно выражена.
— Нужен ли нам вообще мало кому понятный «День России»? Несёт ли он какой-то идеологический смысл?
— Нам этот праздник не нужен однозначно, но он и не для нас. А идеологический смысл он несет колоссальный - нам показывают, что в любом месте могут воткнуть палку, повесить на нее тряпку и заставить нас этому поклоняться как национальному символу. Тотальное подчинение - вот смысл таких праздников.
— Почему вообще в России плохо приживаются новые праздники? Можно вспомнить День народного единства, который отмечаем 4 ноября. Он тоже как-то трудно приживается в общественном сознании. К тому же явно поспешно придуман властями вместо привычного советским людям 7 ноября. У этого явления какие-то общие причины?
— Общая причина одна - есть мы, народ. И есть они - правящий слой, который стремиться утверждать свое господство все сильней и глубже, вплоть до подсознания и коллективного несознательного.
Cyd написал 11.06.2018 10:49
приведшей к успеху заговора против СССР государственных преступников кровавого упыря, мрази шушкевича и бендеровца кравчука!
Поэтому эта дата должна стать датой суда народов СССР над этими государственными преступниками!
страна превратилась написал 11.06.2018 10:36
ВЫЯСНЯЕТСЯ ЧТО ОКАЗЫВАЕТСЯ ПУСИ РАЙТ БЫЛИ ПРАВЫ написал 11.06.2018 10:20
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КАК ТО ОДИН МОЙ ЗНАКОМЫЙ СКАЗАЛ: "
- ВИДИШЬ ПЛАКАТ - ЛЕСА НАШЕ БОГАТСТВО?
- ВИЖУ.
- ТАК ВЕДЬ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИХ БОГАТСТВО. ПОЭТОМУ НАРОД и НЕ БЕРЕЖЕТ ЛЕСА. А ЗАЧЕМ ИХ БЕРЕЧЬ, ЕСЛИ ЭТО ИХ БОГАТСТВО?
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ПОЭТОМУ ВЫВОД ПРОСТ и ОЧЕВИДЕН: "ДЕНЬ РОССИИ - ЭТО ДЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОЙ и ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ ПОБЕДЫ НАД РОССИЕЙ, НАД РУССКИМ НАРОДОМ ИХ ЖИДОВСКОГО СИОНИЗМА.
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НЕ ВЕРИТЕ?
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А ВОТ НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ и ПОСМОТРИТЕ ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ГОВОРИТ
ЭДУАРД ХОДОС.
А ВЕДЬ ЭДУАРД ХОДОС НЕ ПРОСТОЙ ОБЫВАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ РУКИ, а БЫВШИЙ РАВВИН УКРАИНЫ и ОН ОЧЕНЬ ХОРОШО ИЗНУТРИ ЗНАЕТ ВСЮ ЭТУ ЖИДОВСКУЮ КУХНЮ ОГОЛТЕЛОГО СИОНИЗМА.
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......."КОНВУЛЬСИИ И КРОВЬ..." Обращение Эдуарда Ходоса. (ВИДЕО)
Пророческая видеозапись о народном депутате и Герое Украины Юрии Шухевиче и реституции. Предложение Юрию Шухевичу прокомментировать следующие события:
1. Американский билль 447 о реституции в Польше и в Украине.
2. Секта Хабад открыто признала Крым и Севастополь неотъемлемой частью России. Предложение академика Владимира Пилипчука.
3. Присутствие главного раввина России и СНГ Берл Лазара на свадьбе в Днепропетровске 30 мая 2018 года.....
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http://3rm.info (АДРЕС ФОРУМА МОСКВА ТРЕТИЙ РИМ).
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http://3rm.info/main/71630-konvulsii-i-krov-obraschenie-eduarda-hodosa-video.html (АДРЕС ВИДЕО)
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РАЗУМЕЕТСЯ ЧТО и я ТОЖЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЮ ЧТО ТВОРИТСЯ НА ЗЕМЛЕ И ЧЕМ ЭТО ЧРЕВАТО. НО я НЕ РАВВИН и НЕ РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ.
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ОДНАКО У МЕНЯ ПОЛНОЕ НЕСВАРЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА: "КАК КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТИ ПРАВОСЛАВНЫЕ ДЕБИЛЫ БЕЗ ЕДИНОГО СЛОВА ПРОТЕСТА и ДАЖЕ БЕЗ КУЛУАРНОГО НЕДОВОЛЬСТВА ЛЕГКО И ПРОСТО ПРОДАЛИ РОССИЮ ЖИДАМ?
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ЕЩЕ КОГДА я БЫЛ НА ФОРУМЕ "МОСКВА ТРЕТИЙ РИМ" я ИМ ГОВОРИЛ ЧТО НЕ ТЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ КОГДА ГНОБЯТ ПУСИ РАЙТ и ЧТО ПУСИ РАЙТ -ЭТО МЕЛКИЕ ШАЛАВЫ, НЕ ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ТАКОГО ВНИМАНИЯ и ИХ НАДО ПО ХРИСТАНСКИ ПРОСТИТЬ. А НАСТОЯЩАЯ БЕДА И ПОРУГАНИЕ СВЯТЫНЯМ и ХРИСТУ В ДРУГОМ МЕСТЕ.
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И ВОТ СЕГОДНЯ НАМ ЭДУАРД ХОДОС ПРИНЯВШИЙ ПРАВОСЛАВИЕ ГОВОРИТ О ТОМ КТО ИМЕННО ЯВЛЯЕТСЯ ВРАГОМ РУССКИХ и ВРАГОМ ПРАВОСЛАВИЯ.
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НО ВЕДЬ БЕРЛ ЛАЗАР НЕ СЕГОДНЯ СТАЛ ПРАВОЙ РУКОЙ ГАЛЕРНОГО РАБОВЛАДЕЛЬЦА? ОН ЕЮ БЫЛ и ТОГДА, КОГДА ГНОБИЛИ ПУСИ РАЙТ.
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ОНО КОНЕЧНО ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАОБОРОТ. БЫТЬ МОЖЕТ это ГАЛЕРНЫЙ РАБОВЛАДЕЛЕЦ ПРАВАЯ РУКА, а ТО И ВОВСЕ НОГА БЕРЛ ЛАЗАРА?
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ЭТО ДО КАКОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ НАДО БЫТЬ ТУПЫМИ, ЧТОБЫ НЕ РАЗЛИЧАТЬ ЗНАМЕНИЯ ВРЕМЕНИ?
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ВСЕ ВЕДЬ КАК НА ЛАДОНИ. ЭТО ВСЕ ОДНА КОМАНДА ШАКАЛОВ ПАРАЗИТИРУЮЩАЯ НА ТЕЛЕ РОССИИ.
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И ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРОДАЛИСЬ ЭТИМ СКОТАМ?
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МОЖНО ПОНЯТЬ и ПРОСТИТЬ КОММУНИСТОВ у НИХ НЕТ БОГА, НО КАК ПОНЯТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ЕСЛИ ОНИ ДОБРОВОЛЬНО с РАДОСТЬЮ ПРИНИМАЮТ И ЗАЩИЩАЮТ ЛЮТЫХ ВРАГОВ ИИСУСА ХРИСТА, САТАНИСТОВ СЕКТЫ ЛЮБАВИЧИ и их ПОКРОВИТЕЛЯ ГАЛЕРНОГО РАБОВЛАДЕЛЬЦА?
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НО ЭТО ЖЕ НЕ ТУПОСТЬ. ЭТО ПОДЛОСТЬ.
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И ЭТИ ПОДЛЫЕ и КОВАРНЫЕ ТВАРИ ИМЕНУЮТ СЕБЯ ПРАВОСЛАВНЫМИ ХРИСТИАНАМИ?
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КАК ГОВОРИЛ КАРЛ МАРКС: "НЕВЕЖЕСТВО ЕЩЕ НИКОГДА НИКОМУ НЕ ПОМОГАЛО".
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И ВОТ ВЫЯСНЯЕТСЯ ЧТО ОКАЗЫВАЕТСЯ ПУСИ РАЙТ БЫЛИ ПРАВЫ.
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Sergo написал 11.06.2018 10:04
алекссс настоящийс написал 11.06.2018 09:38