Анатолий Баранов: Назвали бы Днем национальной задницы - все бы запомнили

Дал обычный комментарий "Свободной прессе" по поводу предстоящего "Дня России".

Более половины россиян (55%) воспринимают усиленно рекламируемый властями День России как просто дополнительный выходной, а не как государственный праздник.

Вот данные фонда «Общественное мнение». На вопрос «Для вас этот день — праздник или просто дополнительный выходной?» 55% опрошенных выбрали второй вариант ответа. И лишь 31% согласились: пожалуй, это все же именно праздник. При этом 14% участников исследования затруднились с выбором.

На вопрос «Как называется праздник, который отмечается в России 12 июня?» правильный ответ («День России» или «День принятия декларации о государственном суверенитете России») дали только 58% респондентов. Каждый пятый (21%), как и следовало ожидать, оказался «не в курсе».

— Праздник нельзя учреждать на пустом месте, — уверен главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — В этот день в 1991 году не произошло ничего радостного, что бы запомнилось людям. Более того — прискорбное событие, которым ознаменовался этот день, оказалось одним из шагов к колоссальной национальной катастрофе. Это, что ли, праздновать?

— Кто составляет 31 процент граждан, для которых 12 июня — праздник? Они понимают, от кого наша страна в 1991 году стала независимой?

— Слушайте, этому «празднику» в Кремле долго не могли даже придумать названия. А люди должны следить за прыжками мысли кремлевских креаторов? Безусловно, какая то часть россиян выиграла от этой национальной катастрофы - они любят жить в Лондоне и отдыхать на Лазурке. Но это никак не 31 процент. Кто остальные? Дураки! Страна поглупела, это факт.

Назвали бы Днем национальной задницы - все бы запомнили. И суть праздника была бы точно выражена.

— Нужен ли нам вообще мало кому понятный «День России»? Несёт ли он какой-то идеологический смысл?

— Нам этот праздник не нужен однозначно, но он и не для нас. А идеологический смысл он несет колоссальный - нам показывают, что в любом месте могут воткнуть палку, повесить на нее тряпку и заставить нас этому поклоняться как национальному символу. Тотальное подчинение - вот смысл таких праздников.

— Почему вообще в России плохо приживаются новые праздники? Можно вспомнить День народного единства, который отмечаем 4 ноября. Он тоже как-то трудно приживается в общественном сознании. К тому же явно поспешно придуман властями вместо привычного советским людям 7 ноября. У этого явления какие-то общие причины?

— Общая причина одна - есть мы, народ. И есть они - правящий слой, который стремиться утверждать свое господство все сильней и глубже, вплоть до подсознания и коллективного несознательного.