Иван Ургант стал гражданином Израиля

Российский телеведущий и актер Иван Ургант официально стал гражданином Израиля, сообщает местное издание "Вести". По данным издания, Ургант, его жена и две дочери получили новые паспорта 10 июля в аэропорту Бен-Гурион.
"О дальнейших планах Ивана пока не сообщается. Останется ли он в Израиле или ограничится возможностью получить на руки загранпаспорт, дающий право безвизового въезда в 161 страну, на данный момент можно только гадать", - отмечает издание.
Сам Ургант официально слухи о новом гражданстве пока никак не комментировал.
ШАХЕР-МАХЕР написал 11.06.2018 11:07
Представить сложно что на тв Китая,Японии да и других суверенных стран по телевидению выступали бы скотообразные абсолютно тупые иностранцы,оболванивающие местное население,опускающие его ниже плинтуса,прививающие ему чуждую субкультуру.
Рам и Шиам написал 11.06.2018 10:39
граждане написал 11.06.2018 10:30