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Московский листок

Иван Ургант стал гражданином Израиля

Опубликовано 11.06.2018 в разделе комментариев 3

Иван Ургант стал гражданином Израиля

Российский телеведущий и актер Иван Ургант официально стал гражданином Израиля, сообщает местное издание "Вести". По данным издания, Ургант, его жена и две дочери получили новые паспорта 10 июля в аэропорту Бен-Гурион.

"О дальнейших планах Ивана пока не сообщается. Останется ли он в Израиле или ограничится возможностью получить на руки загранпаспорт, дающий право безвизового въезда в 161 страну, на данный момент можно только гадать", - отмечает издание.

Сам Ургант официально слухи о новом гражданстве пока никак не комментировал.

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: проститутке-проститутово
ШАХЕР-МАХЕР написал 11.06.2018 11:07
Проститутки-все мы,зрители,что пялимся на этих обрезанных быдлотелеведущих проституток.
Представить сложно что на тв Китая,Японии да и других суверенных стран по телевидению выступали бы скотообразные абсолютно тупые иностранцы,оболванивающие местное население,опускающие его ниже плинтуса,прививающие ему чуждую субкультуру.
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(без названия)
Рам и Шиам написал 11.06.2018 10:39
Проститутке - проститутово.
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на Русском телевидении все телеведущие
граждане написал 11.06.2018 10:30
израиля
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