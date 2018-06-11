Иван Ургант стал гражданином Израиля

Российский телеведущий и актер Иван Ургант официально стал гражданином Израиля, сообщает местное издание "Вести". По данным издания, Ургант, его жена и две дочери получили новые паспорта 10 июля в аэропорту Бен-Гурион.

"О дальнейших планах Ивана пока не сообщается. Останется ли он в Израиле или ограничится возможностью получить на руки загранпаспорт, дающий право безвизового въезда в 161 страну, на данный момент можно только гадать", - отмечает издание.

Сам Ургант официально слухи о новом гражданстве пока никак не комментировал.