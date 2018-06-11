Вьетнамцы не хотят отдавать земли Китаю, а Путинская Россия давно даёт и землю, и газ, и нефть

Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о массовых демонстрациях и беспорядках, которые происходят сейчас во Вьетнаме. Соответствующее заявление опубликовал ситуацинно-кризисный центр ведомства в Twitter.

"В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет. Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок", - говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал BBC, столкновения в стране происходят на фоне решения властей ввести три новые экономические зоны, которые, как опасаются граждане, наводнят китайские инвесторы.

Местные законодатели также собирались голосовать по законопроекту, который предоставляет иностранным инвесторам 99-летнюю аренду земли во Вьетнаме. Однако в связи с народными волнениями эта инициатива будет рассмотрена в другой раз.

Участники протестов держат в руках антикитайские баннеры со схожим содержанием: "Не отдавать землю Китаю даже на день!". Митингующие опасаются, что власти откроют китайским предпринимателям дорогу в три экономические зоны на северо-востоке, юго-востоке и юго-западе страны, что в итоге приведет к тому, что Китай получит контроль над районом Ван-Дон, включающим более 600 островов.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- Как-то подзатёрлись первые крупные внешнеполитические шаги Путина на троне - но у нас-то память пока хорошая. В 2004-м Путин отдат КНР остров Тарабаров на Амуре - то есть вот как раз пример сговорчивости с бурно растущей страной. И никто тогда не протестовал, разве что отдельные публицисты высказались (я высказался в газете "Дуэль", спасибо Юрию Мухину за эту воможность - "Именем тарабарского короля" называлась статья, кажется). Поэтому Путина поныне так тепло встречают в КНР, "Катюшу" поют - с тех пор туда и газ российский направился, и с Роснефть дружба вплоть до выкупа части акций... А вот Вьетнам - то ли потому что страна всё же поменьше РФ, то потому что боевые и революционные традиции товарища Хо не забыты уж напрочь, - он ещё не готов на рассеянское самопожертвование. Кстати, с почином Тарабарова и в Забайкалье пустили китайские добывающие компании (официально под прикрытием расеянского недропользователя, получившего лицензию у кремлядей) - там и лес и уголь КНР добывает для своей промышленности, чтобы потом в виде китайских товарив получать это всё назад и платить, платить... На фоне расеянского смирения - вьетнамское противление предательской политике восхищает. Ниже - материал о том, для какого использования сгодился "дальневостоянй гектар"... Очень накануне "дня России" актуальные материал, учитывая что и побережье Байкала уже так засеено китайцами, что хоть завтра анклав открывай.

Д.Ч.

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