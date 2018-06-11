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Московский листок

Маша Гайдар не прижилась в Одессе, как и Миша Саакашвили

Опубликовано 11.06.2018 в разделе комментариев 0

украина либералы одесса
Маша Гайдар не прижилась в Одессе, как и Миша Саакашвили

Мария Гайдар приняла решение сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета, передает УНИАН со ссылкой на проект решения регионального представительного органа. Решение будет принято с учетом личного заявления Гайдар, говорится в сообщении. Очередная сессия облсовета запланирована на следующую неделю. 

Мария Гайдар была в команде Михаила Саакашвили, назначенного в 2015 году главой Одесской областной госадминистрации. В том же году президент Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Гайдар гражданства Украины. 

С 2009-го по 2011 год Гайдар работала советником бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых по социальным вопросам и заместителем губернатора региона по вопросам здравоохранения и социального развития. В 2012-2013 годах перешла на работу в Москву, где была советником вице-мэра столицы Леонида Печатникова. 

В 2015 году Гайдар переехала на Украину, где стала заместителем Саакашвили, занимавшего пост главы Одесской области. В мае 2016 года Гайдар ушла с этой должности, а в августе отказалась от гражданства России. В апреле 2017-го Порошенко назначил ее своим советником.

- Пресловутые либеральные реформы, - размышляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - это конечно чудо из чудес: кто только и где только их не проводил, а выходные данные-то некудышные. Вот берём ту же Одессу - кто такие для неё Маша Гайдар и Миша Саакашвили? Да какие-то заезжие гастролёры, причём одна ещё и из "недружественной" страны. Что хорошего могли они принести городу и области? Ничего кроме вреда - однако, и московские либералы в глубине своей демократической неполживой души гордятся тем, что ге-то рядом с правыми радикалами, с неонацистами (минимум), "строят нормальную страну" птенцы и их гнёдышка. Тот же Печатников, понятно, считал повышение Маши и своей личной удачей, и пиаром - чай, и у Собянина-то оказался не благодаря заслугам у Лужкова, а благодаря иным застпулникам вроде Абармовича. Но то, что и Саакашвили, и Маша бегут и Одессы - говорит о том, что за врмя работы они ни команды не создали, ни авторитета никакого в масах не завоевали - наверное, не слишком радикально монетизировали и гродскую инфраструктуру коммерциализировали, не полюбил их "свободолюбивый народ". И разбегатся комедианты-реформаторы как из цирка-шапито, кто куда, где ещё буржуазия местная готова платить за имя то, что народца местного наградила... 

 



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