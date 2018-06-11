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Московский листок

Тбилисский новый майдан: трое, включая организатора, задержаны

Опубликовано 11.06.2018 в разделе комментариев 0

грузия майдан
Тбилисский новый майдан: трое, включая организатора, задержаны

В Грузии сотрудники полиции утром в понедельник, 11 июня, на площади перед парламентом в Тбилиси задержали трех участников начавшейся накануне акции протеста под требованием "восстановления справедливости", передает "Интерфакс". 

Ранее сообщалось, что участники акции приняли решение установить палатки на проезжей части проспекта Руставели. Полицейские не препятствовали этим действиям, однако рано утром они окружили две палатки на проспекте с целью безопасности железными ограждениями. 

Среди задержанных, которые препятствовали полицейским, оказался один из организаторов акции Звиад Куправа. По информации местных СМИ, Куправа, ведущий на акциях протеста в Тбилиси, в прошлом при правлении экс-президента Михаила Саакашвили был полицейским и участвовал в жестком разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года в Тбилиси, в ходе которого были убиты два человека и получили травмы сотни участников митинга. 

На прошлой неделе Куправа в течение двух дней находился в Киеве, где, по его словам, встречался с бывшими высокопоставленными чиновниками в правительстве Саакашвили. 

Представители действующих властей неоднократно заявляли журналистам, что начавшимися в начале июня акциями протеста в Тбилиси управляет сам Саакашвили. 

Руководитель столичной патрульной полиции Темур Купатадзе подтвердил задержание трех участников акции и заявил, что "полиция обеспечивает порядок и неважно, кто будет нарушителем закона". В настоящее время на проспекте Руставели частично восстановлено движение автомобилей. Там остаются три палатки с митингующими, передает РИА "Новости". 

Акция протеста в Тбилиси началась из-за громкого дела о драке школьников, в ходе которой от множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков - Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и шести месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго - к девяти годам и девяти месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Недовольный приговором отец убитого подростка Заза Саралидзе организовал акцию протеста. Министерство внутренних дел Грузии после шумных акций приступило к повторному расследованию дела.

Напомним, что Саакашвили был лишён грузинского гражданства и объявлен на своей родине в розыск, но работодательница-Украина решила его не отдавать, при том, что точно с той же формулировкой требует у РФ выдать ей бывшего главу Януковича. Саакашвили был назначен "смотрящим" за Одесской областью, где ему были так рады, что к его приезду на деревьях развесили галстуки с пожеланиями приятного аппетита.

Но позже что-то пошло не так. Саакашвили отказался от этого места и решил пойти в большую политику с амбициозным планом стать первым в истории человеком, который смог стать президентом двух стран, к счастью, не одновременно... 

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