Полёты ВВС США возле Японии могут сорвать переговоры с КНДР

В районе японского острова Окинава, где базируется основная часть американских военных сил, рано утром 11 июня (около полуночи по Москве) разбился истребитель ВВС США. Пилот остался жив, но травмирован.

Единственным человеком в машине был пилот, он успешно катапультировался и был найден японскими поисково-спасательными службами, передает Reuters со ссылкой на японское Министерство обороны. Однако летчик получил тяжелый перелом ноги и сильные ушибы, отмечает NHK.

Агентство уточняет, что истребитель рухнул в море примерно в 80 километрах к югу от города Наха. Самолет потерпел крушение в ходе тренировочного полета, отмечают Силы США в Японии в Twitter.

Региональный штаб Управления береговой охраны Японии проводит обследование воздушного и морского пространства, чтобы выяснить причину инцидента. Собирают информацию также власти префектуры Окинава. Заместитель губернатора Окинавы Моритакэ Томикава заявил, что власти префектуры проведут совещание по данному вопросу и намерены заявить протест командованию США в связи с инцидентом.

Между тем министр обороны Японии Ицунори Онодэру потребовал от американских военных обеспечить безопасность полетов и предотвратить повторение похожих инцидентов. Кроме того, власти префектуры Окинава призвали США прекратить полеты над островом. Многие жители Окинавы связывают действие военных баз США с преступностью, авариями и загрязнением и желают, чтобы они покинули остров.

Истребитель был приписан к военно-воздушной базе США Кадэна в префектуре Окинава, где сосредоточено более 70% американских военных объектов в Японии. Кадэна - крупнейшая база ВВС США за пределами Соединенных Штатов.

Отметим, в январе министр иностранных дел Японии Таро Коно выразил сожаление в связи с участившимися инцидентами с участием американской авиации и сделал представление по этому поводу американскому послу в Токио Уильяму Хагерти, сообщал сайт МИД Японии. По словам Коно, подобные случаи вызывают тревогу у местного населения и правительство Японии серьезно озабочено этой ситуацией.

В ходе переговоров глава японского МИД потребовал усилить дисциплину американских военнослужащих, чтобы несчастных случаев больше не повторялось. В ответ американский посол заявил, что США считает безопасность местных жителей своим приоритетом, и выразил намерение усилить меры по предотвращению подобных инцидентов.

В январе вертолет американских морских пехотинцев США UH-1 совершил экстренную посадку в 100 метрах от жилого дома на Окинаве. В результате никто не пострадал. В середине декабря 2017 года в этой же провинции на школьную площадку упал люк вертолета морпехов США CH-53. Один школьник получил травму руки.

Отметим, что полёты ВВС США возле Японии давно злят КНДР. Вот как там оценивают милитаризацию Японии и поддержку её со стороны США (ЦТАК):

- Недавно наёмный писака из Японии – начальник корпункта «Асахи синбун» в Сеуле Ёсихиро Макино опять написал интриганскую статью, оскорбляющую наше высшее руководство и злобно клевещущую на Республику. Штаб–квартира газеты «Асахи Синбун» в Токио опубликовала эту скверную интриганскую статью, проникнутую вздорами сброда.

Сейчас наш народ не сдерживает вспыхнувшее возмущение в отношении консервативных полемистов и СМИ Японии, в том числе Макино, распространяющих беспочвенное интриганское мнение. Макино и «Асахи Синбун» не раз вели устами сброда гнусную интриганскую пропаганду, злобно оскорбляющую наше высшее руководство и систему и клевещущую на нашу экономику и народную жизнь.

Что касается Макино, то он является наемным писакой, который, с периода «власти» Ли Мен Пака и Пак Кын Хе заискивая перед разведывательными и полицейскими органами США, Японии и Южной Кореи, получал интриганские информации. И фабриковал и злоупотреблял так называемыми «показаниями перебежчиков из Севера» и злобно вел интриганскую пропаганду против Кореи.

В частности, Макино в статусе начальника корпункта в Сеуле написал вздорную интриганскую статью, чем вызывал возмущение народа Южной Кореи и впервые среди органов печати вне и внутри страны подвергся наказанию «бессрочного запрета входа в кабинет для корреспондентов Чхонвадэ».

Бесчинство Макино и присоединявшейся к нему газеты «Асахи Синбун» выглядит как предсмертная агония с целью разрядить созданную на Корейском полуострове атмосферу национального примирения и смягчения обстановки, их высказывания являются одним из звеньев враждебной акции против КНДР, проводимой по подстрекательству шаек Абэ, тревожившихся за «отчуждение Японии».

Именно «Асахи Синбун» два месяца назад высказала свое мнение относительно участившихся рассуждений правительства Абэ в отношении Кореи, что оно «тревожится об отчуждении Японии на фоне дипломатической работы в регионе северо-восточной Азии, в центре которой Северная Корея» и «народ Японии беспокоится о своём одиночестве».

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