Задолжавший грузовой паром "Петербург" арестован в Таллинне

Грузовой паром Petersburg, принадлежащий компании Black Sea Ferry & Investments, входящей в холдинг РЖД, был арестован в таллинском порту Пальяссааре из-за долгов компании. По данным портала Maritime Bulletin, судно, находившееся в порту Пальяссааре на ремонте с конца апреля, было арестовано еще 8 июня, а причиной ареста стали задолженность владельца перед эстонскими поставщиками в размере 350 тысяч евро и долги по зарплате в 30 тысяч евро.

Как сообщает РИА "Новости", второй паром того же предприятия под названием "Балтийск" был арестован 9 июня в российском порту Усть-Луга за долги по зарплате, размер которых не уточняется. Ранее оператор парома дважды получал предупреждения о возможности ареста судна из-за долгов.

Позднее арест судна в Таллине прокомментировал посол РФ в Эстонии Александр Петров. По его словам, владельцы парома Petersburg должны погасить долги в самые сжатые сроки.

"Мы считаем, что счет идет на дни, поскольку если не будет предпринято необходимых шагов, то есть угроза, что судно будет отключено от электропитания, а это поставит экипаж в крайне тяжелое положение", - приводит слова Петрова ТАСС.

Дипломат также отметил, что судовладелец рискует потерять судно, стоимость которого во много раз превышает величину задолженности. По словам Петрова, подробности о ситуации в посольстве рассчитывают узнать от капитана корабля Николая Шашкова, который был приглашен в посольство РФ на традиционный прием по случаю Дня независимости России 12 июня.

Паром Petersburg был построен в Германии в 1986 году. В 2010-м он стал вторым железнодорожным паромом, который начал курсировать на линии Балтийск - Усть-Луга. Судно вмещает до 49 вагонов, 50 автотрейлеров и 150 единиц накатной техники, а также может перевозить до 150 пассажиров.

Напомним, за последние недели в портах не только бывшей советской Прибалтики было неспокойно. Не только буржуазные акции, но и пролетарские были замечены на этот раз в Греции.

Докеры порта Пирей из компании COSCO продолжают свою четырехдневную борьбу несмотря на противодействия, созданные работодателем.

Во вторник, 5 июня, докеры провели новую Генеральную Ассамблею для обсуждения новых условий, после чего суды назвали забастовку незаконной.

Результат встречи был единодушным: "Мы продолжаем забастовку! Они нас не запугают. Наша борьба проста. У нас есть поддержка и солидарность рабочего класса."

Кроме того, представители французского профсоюза UD CGT посетили Совещание рабочих и обратились к ним с выражением солидарности от лица докеров города Марсель и всех боевых профсоюзов Франции.

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