Мат Роберта Де Ниро в адрес Трампа американцы встретили овацией

Актер Роберт Де Ниро обматерил президента США Дональда Трампа на церемонии вручения театральной премии «Тони», которая транслировалась в прямом эфире. Фраза артиста вызвала бурные аплодисменты, пишет The Telegraph в понедельник, 11 июня.

Де Ниро должен был представить зрителям музыканта Брюса Спрингстина, ставшего лауреатом почетной премии «Тони» за театральные достижения. Артист подошел к микрофону и заявил: «Я скажу только одно — ***** [к черту] Трампа».

Отмечается, что сидевшие в зале театральные актеры, режиссеры и продюсеры принялись бурно аплодировать. После оваций Де Ниро позвал на сцену Спрингстина, призвав его бороться «за правду, открытость и добросовестность государства».

Телеканал CBS, транслировавший мероприятие, успел «запикать» матерную фразу Де Ниро. В феврале артист выступил на Мировом правительственном саммите в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил, что США страдают временным безумием.

Роберт Де Ниро — американский актер и продюсер. Он снялся в таких фильмах, как «Таксист», «Злые улицы», «Славные парни».

Напомним, отважный Роберт - не первый, кто прямо высказывается в адрес Трампа. Демократические настроения и традиции в американской культуре - крепки и обширны. Год назад в январе певица Мадонна выступила с речью на марше женщин в Вашингтоне, в ходе которого позволила себе нецензурные высказывания в адрес президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Associated Press. Мадонна находится в оппозиции к Трампу, поэтому приняла участие в женском марше, который завершился в центре Вашингтона. Похожие выступления прошли в ряде городов США. Участники акции обвиняют нового президента страны в расизме и сексизме.

Певица назвала момент инаугурации Трампа ужасающим. По ее словам, субботние марши - это начало революции, целью которой является борьба за свободу и равенство. Она призвала единомышленников объединиться и вместе пройти "через эту тьму" и показать, что они "не боятся и не одиноки". Президент США никак не высказался по этому поводу, но уже раскритиковал некоторые СМИ за политику освещения его вступления в должность.

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