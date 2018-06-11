Военно-гражданский гетман Донетчины сложил с себя полномочия не выходя из фейсбука

Глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский подал в отставку. Свое заявление он опубликовал в понедельник, 11 июня, в Facebook.

Жебривский провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко и сообщил ему о своем решении. Глава государства принял его заявление, 13 июня отставку губернатора рассмотрит кабинет министров страны. «Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина — это Украина!» — написал Жебривский, обращаясь к жителям региона.

Губернатором Донецкой области Жебривский был назначен в июне 2015 года. За три года он отметился рядом резонансных заявлений — рассказал о своем желании воевать с Россией, обещал «вернуть» Кубань, Воронеж и Ростовскую область в состав Украины, поведал о трехтысячелетней истории украинской нации и пообещал восстановить разрушенный Донбасс за счет России.

Отметим, что не только Донбасс, но даже вроде бы такую "украинскую" Одессу Киев плохо контролирует и опасается вовсе потерять.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько 8-го июня прокомментировал заявления ряда украинских депутатов о потере Киевом контроля над Одессой. По мнению эксперта, на данный момент рано говорить о том, что над городом теряется контроль, хотя он исторически принадлежит к той области, которую можно было бы назвать Новороссией, пишет РЕН ТВ.

Во главе группы депутатов, обратившихся с соответствующим заявлением к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову, был Игорь Луценко. Политолог считает, что он может быть просто недоволен кем-то из тех, кто находится у власти в Одессе, и планирует под предлогом борьбы с пророссийскими интересами поставить на это место более лояльного человека или собственного родственника.

Также Безпалько напомнил, что на Украину постоянно оказывает давление Евросоюз. Он хочет, чтобы в стране была проведена досрочная приватизация государственных предприятий, в том числе земель и портовых объектов Одессы.

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