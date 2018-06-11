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Московский листок

Прорыв исламистов к Пальмире пресекли армия Асада и ВКС, ожидается химатака

Опубликовано 11.06.2018 в разделе комментариев 1

сирия исламизм вкс
Прорыв исламистов к Пальмире пресекли армия Асада и ВКС, ожидается химатака

Правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России предотвратили попытку прорыва боевиков из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон, поступившем в РБК. 

Отмечается, что большая группа боевиков двигалась на пикапах с крупнокалиберным вооружением и мотоциклах. Их заметили сирийские военные в районе горы Гураб. В результате столкновения были ликвидированы пять боевиков, уничтожены пикап и один мотоцикл. Остальные боевики отошли обратно к Эт-Танфу.

В центре отмечают, что возле Эт-Танфа находится военная база США, а также сирийский лагерь беженцев «Рукбан», который стал «прибежищем боевиков со всей Сирии» из-за отсутствия доступа туда сирийских властей. В центре подчеркнули, что американские военные противодействуют «любым попыткам доставки туда гуманитарной помощи сирийским правительством или международными организациями».

В свою очередь боевики Сирийской свободной армии (ССА) при участии американского спецназа готовят в Сирии провокацию с применением хлора, чтобы дать США и коалиции повод для нанесения нового удара по правительственным объектам. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. 

"По информации, подтвержденной по трем независимым каналам в Сирии, командование так называемой Сирийской свободной армии при содействии военнослужащих американских сил специальных операций готовит серьезную провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор", - сказал генерал, которого цитирует ТАСС. 

По словам Конашенкова, для имитации очередной "химической атаки режима против мирного населения" боевиками ССА в населенный пункт Хакль Аль-Джафра провинции Дейр-эз-Зор завезены баллоны с хлором. 

"Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата", - добавил генерал.

Новость по теме:

В Сирии боевики и спецназ США готовят провокацию с хлором, сообщает Минобороны 



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Всего комментариев к статье: 1
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Ага,а сколько постановочных роликов
создано в эрэфянском МО написал 11.06.2018 19:57
Не сосчитать вранья в мультиках и роликах МО империалистической эрэфии.
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