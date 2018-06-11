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Московский листок

Очередная порция санкций блокирует кошельки околопутинских "питерских"

Опубликовано 11.06.2018 в разделе комментариев 2

сша силовигархия санкции
Очередная порция санкций блокирует кошельки околопутинских "питерских"

Минфин США ввел санкции в отношении еще трех российских компаний. Соответствующий документ в понедельник, 11 июня, размещен на сайте ведомства. 

В санкционный список попали петербургские компании Digital Security и «Дайвтехносервис», а также ФГУП «НИИ "Квант"». Кроме того, в него внесли две связанные с Digital Security структуры, базирующиеся за рубежом, — Embedi, которая работает в Израиле, и Erpscan, представительства которой находятся в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. Отмечается, что все они включены в список Минфина США, куда входят подозреваемые или обвиняемые Вашингтоном в совершении кибератак и якобы связанные с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Помимо компаний, под санкции попали и физические лица из России — Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун из «Дайвтехносервиса». 

Digital Security является консалтинговой компанией в области информационной безопасности. «Дайвтехносервис» занимается всеми видами водолазного оборудования, технических средств обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазного снаряжения и инструмента. НИИ «Квант» специализируется на создании электронно-вычислительной техники, техники связи и телекоммуникаций, систем и средств обработки данных и изделий радиоэлектронной и вычислительной техники, а также на создании средств защиты информации. 

Предыдущий крупный пакет антироссийских санкций Минфин США ввел в начале апреля. Тогда в списке оказались 14 предприятий из России и одно — из Мексики. Среди попавших под санкции фигурировали, например, «Базовый Элемент», «Русал» и En+ Олега Дерипаски, главный подрядчик госкомпании «Газпром» — «Газпром бурение», которая принадлежит Игорю Ротенбергу, группа «Ренова» Виктора Вексельберга, а также госкомпания «Рособоронэкспорт», агрохолдинг «Кубань» и «Ладога Менеджмент» Кирилла Шамалова.

Напомним, 4 июня Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении США и иных недружественных иностранных государств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, правительство по решению президента РФ сможет вводить различные меры противодействия. Они не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.

Контрсанкции могут вводиться как в отношении недружественных стран, так и организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государства или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран.

Компаниям США или иных недружественных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.

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Всего комментариев к статье: 2
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Компаниям США или иных недружественных государств будет запрещено участвовать
Мытарь написал 11.06.2018 23:00
Им это только на пользу, так как все итоги этих "приватизаций" будут отменены, после смены этой воровской власти.
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наконец!!!
анатолий1 написал 11.06.2018 21:36
Да здравствует Трамп, хоть он озаботился запретом на распродажу нашей Родины!!!Хоть остатки ВВП с компанией не распродадут.
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