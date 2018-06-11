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Московский листок

Опальный олигарх Коломойский должен десять миллиардов родине

Опубликовано 11.06.2018 в разделе комментариев 0

украина кризис олигархат евромайдан
Опальный олигарх Коломойский должен десять миллиардов родине

Национальный банк Украины (НБУ) подал ряд исков в суды против бывшего совладельца национализированного в 2016 году Приватбанка Игоря Коломойского. Регулятор требует погашения долгов по кредитам рефинансирования НБУ на 10 млрд гривен ($383,1 млн), выданных банку в период 2008–2015 годов. 

Как сообщает пресс-служба НБУ, первый иск подан по месту проживания Коломойского в Швейцарии. Второй — по месту нахождения его имущества на Украине. Отмечается, что по пяти кредитным соглашениям экс-владелец Приватбанка должен около 10 млрд гривен. 

Регулятор подчеркивает, что Коломойский не желает добровольно выполнить условия кредитных соглашений. В НБУ высказали убеждение, что швейцарский и украинский суд поддержит их требования. 

Правительство Украины в декабре 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В НБУ тогда заявляли, что государство было вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране. 

Высокий суд Англии в конце 2017 года выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд. Решение было принято на основании предоставленных доказательств, подтверждающих факт вывода из Приватбанка почти $2 млрд на подконтрольные им компании. 

Несмотря на аресты активов, в том числе и на Украине, по итогам 2017 года Игорь Коломойский занял второе место в списке 10 богатейших людей страны по версии издания «Форбс». Третья строчка в рейтинге принадлежит Геннадию Боголюбову.

Напомним, в немилость "обновлённого" Евромайданом государства олигарх Коломойский впал в марте 2015-го. Президент Украины Петр Порошенко (№1284 в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Forbes, состояние — $1,3 млрд) объявил выговор губернатору Днепропетровской области, бизнесмену Игорю Коломойскому (№4 в списке богатейших украинцев, состояние — $2,1 млрд) за нарушение правил профессиональной этики после его оскорбительных высказываний в адрес журналистов. Об этом сообщил официальный сайт украинского президента в ночь на субботу.

«Объявить выговор председателю Днепропетровской областной государственной администрации Игорю Валерьевичу Коломойскому за нарушение правил профессиональной этики, поступок, который порочит его как государственного служащего», — говорится в сообщении.

Инцидент с журналистом «Радио Свобода» произошел в пятницу около полуночи у офиса «Укртранснафты», где разгорелся конфликт, связанный со сменой руководителя предприятия. Когда после шести часов пребывания в помещении Коломойский вышел из офиса «Укртранснафты», журналист спросил его, что глава Днепропетровской облгосадминистрации делает ночью в офисе государственного предприятия. В ответ Коломойский огрызнулся на журналиста, допустив в адрес того нецензурные высказывания. 

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