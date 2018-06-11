Китай пробирается всё ближе к добыче и продаже российского газа

Китайские компании обсуждают вопрос вхождения в новый проект "НОВАТЭКа" по сжижению природного газа (СПГ) - "Арктик СПГ 2", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире Первого канала по итогам российско-китайских переговоров на высшем уровне.

"Сейчас обсуждается вопрос развития проекта "Арктик СПГ 2".

Речь идет о вхождении китайских партнеров в проект по аналогии с "Ямал СПГ", пояснил министр. Китайская CNPC владеет 20% "Ямал СПГ", китайский Фонд "Шелковый путь" (SRF) - 9,9%, "НОВАТЭК" - 50,1%, французская Total - 20%. Кроме того, китайские банки предоставили большую часть заемного финансирования на проект.

Недавно Total подписала соглашение о покупке 10% "Арктик СПГ 2", при возможном увеличении доли до 5% при снижении доли "НОВАТЭКа" ниже 60%.

От редакции: Интересно, а "Новатэк" так называется в честь Новака или нет? Этот министр-капиталист поражает количеством занимаемых им постов в советах директоров - причём вроде бы как это должностные обязанности, он там представляет государство. Однако почему-то "госкорпорации", где он представлял когда-либо или ещё представляет "интересы государства" - постепенно продают пакеты акций "иностранным инвесторам". Любопытно вот что: во-первых, огромные суммы получает Новак в качестве выплат как члену советов директоров для государства или как частное лицо? И сколько в сумме составляют все получаемые им оклады - государственная зарплата министра плюс "частные" выплаты?

Вот что такое - представлять интересы капиталистов в правительстве и одновременно быть капиталистом. Классический пример того, кому на самом деле служит нынешнее ельцинско-путинское государство. Оно само создаёт капиталиста и делает его заменой министерствам - вот на самом деле по какому "плану Путина" и до сих пор работают такие, как Новак. А что Китаю постепенно достаётся не просто российская нефть и газ как потребителю-покупателю, но и постепенно достаются добывающие компании - закономерно. Ведь тут идеология приватизации - а она не настаивает на том, чтобы собственник был гражанином ограбляемой страны.

Д.Ч.

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