Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

По случаю Дня России в Пензе грубо нарушена Декларация о верховенстве права

Опубликовано 12.06.2018 автором Илья Селиванов в разделе комментариев 0

медицина здравоохранение врач
По случаю Дня России в Пензе грубо нарушена Декларация о верховенстве права

Скоро праздник так сказать 12 июня, но мало кто знает из-за чего учрежден этот великий праздник для России. Слухайте кто не знает.

12 июня 1990 г. была принята ДЕКЛАРАЦИЯ О ВЕРХОВЕНСТВЕ ПРАВА номер 22-1, где в принципе отменяли законодательство и нормативные акты СССР, если они входили в противоречие с законами и нормативными актами РСФСР.

Интресно конечно послушать судью облсуда Пензенской области на этот счет, да и министра здравоохранения по Пензенской области Стручкова.

Так вот, в деле по незаконному сокращению Антон Столяров была ссылка на приказ от 1984 года, где сказано, что можно объединять лабораторию радиоизотопной диагностики (ЛРД, возглавляемую Столяровым) с отделением радиологии, когда Приказ от 1993 в ред.1996 года прямо запрещает объединение и указывает на создание ЛРД на каждые 240 тысяч населения.

Так примерно в Пензенской области должно быть 5 ЛРД. Однако судья Бурдюковский по ходу получил "сигнал" от правительства и вынес судебный акт, лишив неопределенное количество людей возможности выявить ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ заболевание на ранних стадиях (когда можно еще вылечить больного).

Теперь в Пензенской области нет НИ ОДНОЙ лаборатории радиотзатопной диагностики. С Днём России 12 июня вас! Надеюсь участников процесса я не увижу на шествии в честь Дня России. А Стручкова ждет бывший начальник Столярова - бывший директор областного онкодиспансера Серебряков в СИЗО-1. ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННЫЕ действия надеюсь оценят и на Лубянке. Все таки наверно есть чекисты, которые не зря едят свой хлеб...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как и почему выходят из КПРФ
Как и почему выходят из КПРФ
11.06.2018
Долой беспредел силовиков
Долой беспредел силовиков
11.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Не пустят нас в Европу, да и ладно (1)
По случаю Дня России в Пензе грубо нарушена Декларация о верховенстве права (0)
Китай пробирается всё ближе к добыче и продаже российского газа (0)
Опальный олигарх Коломойский должен десять миллиардов родине (0)
Очередная порция санкций блокирует кошельки околопутинских "питерских" (2)
Прорыв исламистов к Пальмире пресекли армия Асада и ВКС, ожидается химатака (3)
Военно-гражданский гетман Донетчины сложил с себя полномочия не выходя из фейсбука (6)
Мат Роберта Де Ниро в адрес Трампа американцы встретили овацией (5)
Задолжавший грузовой паром "Петербург" арестован в Таллинне (0)
Полёты ВВС США возле Японии могут сорвать переговоры с КНДР (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Высoкие, высoкие oтнoшения..." - 107
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: лИберо - оп, эн гоу из Одессы
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: Faceblock
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Эй,вы, кинотавры обеих полов!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Алексей Венедиктов лжёт
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss