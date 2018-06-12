По случаю Дня России в Пензе грубо нарушена Декларация о верховенстве права

Скоро праздник так сказать 12 июня, но мало кто знает из-за чего учрежден этот великий праздник для России. Слухайте кто не знает.

12 июня 1990 г. была принята ДЕКЛАРАЦИЯ О ВЕРХОВЕНСТВЕ ПРАВА номер 22-1, где в принципе отменяли законодательство и нормативные акты СССР, если они входили в противоречие с законами и нормативными актами РСФСР.

Интресно конечно послушать судью облсуда Пензенской области на этот счет, да и министра здравоохранения по Пензенской области Стручкова.

Так вот, в деле по незаконному сокращению Антон Столяров была ссылка на приказ от 1984 года, где сказано, что можно объединять лабораторию радиоизотопной диагностики (ЛРД, возглавляемую Столяровым) с отделением радиологии, когда Приказ от 1993 в ред.1996 года прямо запрещает объединение и указывает на создание ЛРД на каждые 240 тысяч населения.

Так примерно в Пензенской области должно быть 5 ЛРД. Однако судья Бурдюковский по ходу получил "сигнал" от правительства и вынес судебный акт, лишив неопределенное количество людей возможности выявить ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ заболевание на ранних стадиях (когда можно еще вылечить больного).

Теперь в Пензенской области нет НИ ОДНОЙ лаборатории радиотзатопной диагностики. С Днём России 12 июня вас! Надеюсь участников процесса я не увижу на шествии в честь Дня России. А Стручкова ждет бывший начальник Столярова - бывший директор областного онкодиспансера Серебряков в СИЗО-1. ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННЫЕ действия надеюсь оценят и на Лубянке. Все таки наверно есть чекисты, которые не зря едят свой хлеб...