Не пустят нас в Европу, да и ладно

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для того, чтобы Россия вернулась в состав G8, она должна изменить свое поведение: "Россия перестала входить в G8, G8 превратилась в G7 из-за незаконной аннексии Россией Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем России в связи с данной группой, то Россия должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует", — сказала Мэй.

Таким образом британский премьер ответила на вопрос журналиста, который поинтересовался, не считает ли Мэй, что американский президент Дональд Трамп не прислушивается к ее точке зрения по этому вопросу.

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Ну это может значить только одно - Россия не вернется за стол G7 никогда. Потому что никто не станет пересматривать Конституцию РФ и отдавать территории, населенные 2,5 миллионами граждан России, чтобы посидеть изредка в компании нескольких президентов.

Все разговоры о возвращении России за общий стол велись, понятно, для внутреннего употребления - европейцы так давили на Трампа, а тот - на европейцев. Никто никакого Путина никуда даже не собирался приглашать. И тут, что удивительно, абсолютно оказлс прав Песков, заявивший, что формат G7 для Москвы сегодня не интересен.

И то сказать, ведь G7 не стесняясь завлет, что собирается, чтобы управлять миром. Такой остаток колониальной системы, когда какая-нибудь маленькая Англия правит народами, превосходящими численно ее в десятки раз.

Вот и сегодгя в G7 представлены такие великие державы, как Канада (36 млн. чел.) или Италия (60 млн. чел.), а Китай и Индия не представлены, хотя в сумме это половина населения планеты. ВВП Китая - крупнейший на планете, обе страны обладают ядерным оружием. Но к правлению миром не допущены.

Нет среди "правителей мира" ни ядерного Пакистана с его 200-миллионным населением, ни Бразилии тоже перешагнувшей порого 200-миллионного жителя.

Да ладно, Польша с Украиной, и то больше по населению, чем Канада.

Но пример Китая и Индии, конечно, самый вопиющий - мало того, что колониальная эпоха нанесла развитию этих стран непоправимый ущерб, так и сегодня за ними не признают никакой ведущей роли.

Население Ирана такое же, как у Германии, а у Вьетнама даже больше, но ни Иран, ни Вьетнам в расчет никто не берет. ВВП Южной Кореи составляет те же 1,5 триллиона долларов, что и ВВП Канады, а населения там существенно больше, 51 миллион. Но почему-то опять Южная Корея страна не великая, а Канада - ого-го!

В общем, Крым наш, а G7 и правда не наш формат. Нам бы попроще, к народу поближе...

А.Б.