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Московский листок

Не пустят нас в Европу, да и ладно

Опубликовано 12.06.2018 в разделе комментариев 3

украина европа цивилизация
Не пустят нас в Европу, да и ладно

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для того, чтобы Россия вернулась в состав G8, она должна изменить свое поведение: "Россия перестала входить в G8, G8 превратилась в G7 из-за незаконной аннексии Россией Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем России в связи с данной группой, то Россия должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует", — сказала Мэй.

Таким образом британский премьер ответила на вопрос журналиста, который поинтересовался, не считает ли Мэй, что американский президент Дональд Трамп не прислушивается к ее точке зрения по этому вопросу. 

***

Ну это может значить только одно - Россия не вернется за стол G7 никогда. Потому что никто не станет пересматривать Конституцию РФ и отдавать территории, населенные 2,5 миллионами граждан России, чтобы посидеть изредка в компании нескольких президентов.

Все разговоры о возвращении России за общий стол велись, понятно, для внутреннего употребления - европейцы так давили на Трампа, а тот - на европейцев. Никто никакого Путина никуда даже не собирался приглашать. И тут, что удивительно, абсолютно оказлс прав Песков, заявивший, что формат G7 для Москвы сегодня не интересен.

И то сказать, ведь G7 не стесняясь завлет, что собирается, чтобы управлять миром. Такой остаток колониальной системы, когда какая-нибудь маленькая Англия правит народами, превосходящими численно ее в десятки раз.

Вот и сегодгя в G7 представлены такие великие державы, как Канада (36 млн. чел.) или Италия (60 млн. чел.), а Китай и Индия не представлены, хотя в сумме это половина населения планеты. ВВП Китая - крупнейший на планете, обе страны обладают ядерным оружием. Но к правлению миром не допущены.

Нет среди "правителей мира" ни ядерного Пакистана с его 200-миллионным населением, ни Бразилии тоже перешагнувшей порого 200-миллионного жителя. 

Да ладно, Польша с Украиной, и то больше по населению, чем Канада.

Но пример Китая и Индии, конечно, самый вопиющий - мало того, что колониальная эпоха нанесла развитию этих стран непоправимый ущерб, так и сегодня за ними не признают никакой ведущей роли.

Население Ирана такое же, как у Германии, а у Вьетнама даже больше, но ни Иран, ни Вьетнам в расчет никто не берет. ВВП Южной Кореи составляет те же 1,5 триллиона долларов, что и ВВП Канады, а населения там существенно больше, 51 миллион. Но почему-то опять Южная Корея страна не великая, а Канада - ого-го!

В общем, Крым наш, а G7 и правда не наш формат. Нам бы попроще, к народу поближе...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
!!!OOQQ!TOTBOGGRJADJOT!!!& написал 12.06.2018 02:30
"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для того, чтобы Россия вернулась в состав G8, она должна изменить свое поведение: "Россия перестала входить в G8, G8 превратилась в G7 из-за незаконной аннексии Россией Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем России в связи с данной группой, то Россия должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует", &#8212; сказала Мэй."
-Пусть бы эта фашистская с-ука вспомнила, что под оккупацией англопитекии сейчас находится Северная Ирландия, в которой лет тридцать назад англопитеки вели настоящий террор против минных населюков - то таки да...
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(без названия)
филолог написал 12.06.2018 02:25
По поводу G 7 + РФ Фидель Кастро очень остроумно и точно подметил: "Семь толстяков и одна дурочка". Ну прямо не в бровь, а в глаз.
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(без названия)
ййй написал 12.06.2018 00:49
...Русское продвижение в Средней Азии вызвало недовольство и тревогу в Англии и протесты со стороны английского правительства, которое в этом продвижении усматривало угрозу безопасности своих владений в Индии. Министр иностранных дел Горчаков пытался успокоить английское правительство, уверяя его (осенью 1864 г.), что русское движение в пределы Кокандского ханства вызвано лишь необходимостью обуздать набеги кокандцев и обеспечить безопасность русских границ; при этом он указывал, что и другие страны -- Англия в Ост-Индии, Соединенные Штаты в Америке, Франция в Африке -- в аналогичных условиях "неизбежно увлекались на путь движения вперед, в котором менее честолюбия, чем крайней необходимости" (Татищев, II, 107-8). Опасаясь политических осложнений с Англией, Горчаков высказывался против русских завоеваний в Средней Азии; военный министр Милютин, напротив, был сторонником их, а по поводу английских протестов он писал в своей записке в министерство иностранных дел: "не надобно просить извинения перед английскими министрами за всякое наше движение вперед. Они не церемонятся перед нами, завоевывая целые царства, занимая чужие города и острова, и мы не спрашиваем у них, зачем они делают это" (Дневник Милютина, 1, 35).
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