Не шибко ли жирует "подмосковный хан" Воробьев на деньги пенсионеров?

Получаю вчера проект «телеги» к губернатору Подмосковья А.Воробьеву с просьбой распространить по СМИ, соцсетям, знакомым журналистам.

Организаторы акции считают, что накануне выборов губернатора Московской области 9 сентября нужно напомнить «генеральскому сынку» про неоплатный долг перед ветеранами, которых в Подмосковье 3,5-4 млн. человек и которых он бессовестно обобрал, придя к власти.

Идея в том, чтобы отправить этому самовлюбленному выскочке как можно больше требований от конкретных жителей области, поскольку от коллективного обращения его чиновники отобьются в два счета. А потом издевательски напишут: ответ вам был уже дан.

Поддерживаю народный почин. А посему прошу редакцию ФОРУМа.мск для контроля опубликовать проект.

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Губернатору Московской области

А.Ю.Воробьеву

Господин Воробьев!

С 1 августа 2015 года вы лишили нас - пенсионеров Подмосковья бесплатного проезда по Москве по нашим социальным картам.

Согласно ст.55 Конституции России вы не имели права этого делать. Никакие законы, постановления и решения не должны ущемлять интересы и права граждан.

Эту льготу мы заработали многолетним трудом на благо Москвы. Это, во-первых. Во-вторых, вопреки здравому смыслу, нам назначили пенсии не по месту работы в Москве, а по месту прописки и жительства в Подмосковье. А они на 3-4 тыс. рублей меньше московских. Это вообще чудовищная несправедливость.

Это прекрасно понимали мэр Ю.Лужков и губернатор Б.Громов, обеспечивая нам бесплатный проезд по столице по нашим социальным картам.

Я, например, работал (а) в Москве с… года до выхода на пенсию в … году. Мой стаж только в Москве… лет!

Все мои налоги, отчисления и другие выплаты с зарплаты шли в бюджет Москвы, на ее обустройство и повышенные оклады ее бюджетникам. Каждый рабочий день мы несли расходы на московский транспорт, и они тоже пополняли столичную казну.

Вот почему вы с г-ном Собяниным не должны были и не имели права отнимать нашу льготу.

С Москвой у нас самые тесные связи. У одних работа, у других дети и уже внуки, с которыми нужно водиться. Третьи проходят здесь курсы лечения и покупают нужные лекарства. Каждая поездка в столицу это для нас дополнительные расходы на автобусы и метро.

Понимаете ли вы, что из моей очень небольшой пенсии вы вынимаете не менее 2-2,5 тыс. руб. в месяц? По какому праву?

В нашем районе и без того очень высокая квартплата, которая постоянно растет и достигла чудовищных размеров. У жителей некоторых городов за последние 15 лет она подскочила в 10-30 раз!

Сначала нам объясняли, что наши деньги нужны вам на музыкальные школы, на Крым, на Сирию.

Мы молчали, не протестовали, «входили в положение», но видим, что вы нас просто ограбили.

Поэтому просим вас вернуть нам незаслуженно отнятую льготу, заработанную честным трудом.

То есть бесплатный проезд по Москве по нашим социальным картам.

Подпись, число.

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PS. Этот проект, по-журналистски говоря, - «рыба». Каждый ветеран области может добавлять от себя свои факты, цифры, даты. Главное - послать.

Чтобы «генеральский сынок» Воробьев и его «девочки», которыми он себя окружил, потом не говорили: «Мы вашего письма не получали и ничего о нем не знаем». И не шиковали на деньги больных и немощных стариков.

А о том, как этот холостячек шикует - разговор особый. Один премилый факт. За 2016 г. он задекларировал «заработок» почти в 98 млн. руб. В то время как хозяин галеры только 9 млн.

В прошлом году наместник получил свыше 53 млн. руб. Тоже немало, если учесть, что по закону ему как госчиновнику всякий бизнес запрещен.

Так откуда дровишки? Связываюсь с одним из организаторов условной акции «Пристыди Воробьева»:

- Хорошая у вас идея, только почему раньше-то терпели?

- Так ведь вбросили слух, что у него рак, и он ездил в Германию его вырезать. И что вот-вот из губернаторов его заберут. Но теперь видим, что нас обманули. Желаем этому варягу долгих лет жизни, но не в нашей области.